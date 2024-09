Jair Bolsonaro (PL) reacendeu um atrito com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), chamando-o de “governador covarde” repetidas vezes. A fala ocorreu durante participação do ex-presidente em um comício em Goiânia nessa terça-feira (24/9), no qual declarava apoio à candidatura do deputado estadual Fred Rodrigues (PL) à prefeitura da capital.





“Nós na pandemia, fizemos o que tinha que ser feito. Fui contra governadores que falavam ‘fiquem em casa, a economia a gente vê depois’. Governador covarde! Governador covarde! O vírus ia pegar todo mundo, não tinha como fugir do vírus”, disse Bolsonaro.





A declaração faz referência à época da pandemia de COVID-19, quando Caiado foi contrário ao posicionamento do então presidente e recomendou medidas restritivas à população, como uso de máscaras e isolamento social.





Bolsonaro ainda aproveitou o discurso para frisar que a única candidatura de direita em Goiânia era a de Fred Rodrigues e alfinetar o opositor, Sandro Mabel (União), apoiado por Caiado. Sem citar nenhum nome diretamente, o ex-presidente fez referência à família de Sandro, fundadora da fábrica de biscoitos Mabel, vendida para a PepsiCo em 2011.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



“O candidato da bolachinha e da rosquinha tem vídeo dele elogiando Dilma Rousseff, dizendo que ela foi uma boa gestora. 2014, 2015, sem crise nenhuma no Brasil. Essa presidente conseguiu a proeza de desempregar 13 milhões de pessoas no Brasil. Essa presidente que o da rosquinha disse que foi uma boa presidente, conseguiu entregar a Petrobras para o Temer com uma dívida de 180 milhões de dólares”, declarou.

Na mesma noite o ex-presidente passou pela cidade de Aparecida de Goiânia para demostrar apoio aos candidatos aliados e socializar com apoiadores.