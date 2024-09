Geraldo Neres foi o oitavo entrevistado da série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de Belo Horizonte

Ao criticar as Parcerias Público-Privadas (PPPs), Geraldo Neres (UP), candidato a vice-prefeito na chapa de Indira Xavier (UP), afirmou que ser um bom "gestor" não garante que alguém seja também um bom administrador para serviços públicos da cidade.

Em sabatina do Estado de Minas, nesta quarta-feira (25/9), o vice candidato disse que um bom gestor precisa, acima de tudo, compreender as necessidades da população e buscar soluções que promovam o bem-estar social.

"A parceria público-privada não entra com nada e vai administrar com dinheiro público. O privado não coloca dinheiro. Na gestão pública, é muito importante que a gente seja competente em tudo que faça, mas o fato de ser bom gestor não significa que seja bom para a cidade e o estado. Para além disso, tem que entender que a gestão é para o povo", disse.

"Uma coisa que temos que combater dentro da prefeitura é esse mau gestor que acha que tem que cortar do povo, que tem que cortar da saúde, da escola, mas depois está disposto a dar subsídio para as empresas", completou.