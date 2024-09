Geraldo Neres (UP), candidato a vice-prefeito de Indira Xavier (UP), disse que a chapa pretende estatizar o transporte público de Belo Horizonte, caso a dupla seja eleita. O candidato defende a estatização como solução para os problemas que ele classifica como caro e ineficiente no sistema atual. A declaração foi dada na sabatina do Estado de Minas, nesta quarta-feira (25/9).

"Nós vamos querer saber por que o transporte público é caro, por que ele é tão ruim e por que a gente ainda tem que tirar dinheiro da saúde e da educação para financiar um transporte que não dá retorno? E nós entendemos que esse transporte tem que ser estatizado", disse o vice-candidato na entrevista ao Estado de Minas.



Para o candidato, o sistema de transporte público não atende as necessidades daqueles que mais dependem dele, os trabalhadores. Geraldo citou o exemplo das horas de espera por um ônibus nos fins de semana, que impedem o trabalhador de aproveitar o tempo livre com a família.

"O transporte público de Belo Horizonte prova para nós que o (serviço) privado não alcança os seus objetivos, que é tratar bem e conduzir bem a população", afirmou.

"Eles entendem que o trabalhador não tem direito a lazer. Você espera um ônibus no domingo duas horas, uma hora e meia. Tem gente que tem que passear na casa da mãe, tem que pegar dois ônibus, duas horas para ir, duas horas para voltar. Se for aquele mãezona que acorda mais cedo, a hora que chegar o almoço já esfriou", completou.

Em relação à estatização, o candidato sugere, por exemplo, uma parceria com a Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) para administrar o sistema de transporte estatizado.