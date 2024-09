Fuad Noman se reúne com lideranças do PSB que expressam apoio ao candidato do PSD

O prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), se reuniu nesta terça-feira (24/9) com representantes do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que entregaram uma carta em apoio ao atual líder do Executivo, apesar de a sigla estar oficialmente na chapa de Gabriel Azevedo (MDB), incluindo o correligionário Paulo Brant (PSB) como vice do emedebista.

A posição pelo "voto útil", alegam os autores da carta, visa evitar que "haja retrocesso" e que "a cidade continue no caminho do desenvolvimento e da boa governança".

“Estou apoiando a sua candidatura, Fuad, porque a continuidade do seu governo é a melhor opção para Belo Horizonte”, afirmou Waldo Silva, ex-presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro e membro do diretório nacional.

Os pessebistas entregaram a Fuad Noman a "Carta de Belo Horizonte", que afirma que o prefeito resgata projetos importantes de administrações anteriores, principalmente dos ex-prefeitos Célio de Castro e Márcio Lacerda, que foram filiados à sigla.

Recentes pesquisas apontam que Fuad Noman e Bruno Engler (PL) estão tecnicamente empatados em segundo lugar. A liderança, segundo os levantamentos, está com Mauro Tramonte (Republicanos).

Assinaram a carta, além de Waldo Silva, Rodrigo Castro, filho do ex-prefeito Célio de Castro; o ex-deputado constituinte Aloísio Vasconcelos, que foi filiado por muitos anos ao MDB; o ex-deputado federal Mário Assad Júnior e outros.

PV



O candidato a vereador Wagner Ferreira (PV) também declarou apoio à reeleição do prefeito. O partido de Ferreira faz parte da Federação Brasil da Esperança, que é formada junto ao PT e ao PCdoB, que tem como candidato à Prefeitura de BH Rogério Correia (PT).

"O Fuad já provou para BH que tem sensibilidade social e é a candidatura viável para evitar um segundo turno entre a direita e a extrema direita", justificou o apoio em suas redes sociais.

Leia a 'Carta de Belo Horizonte' na íntegra:

Os candidatos a vereador, filiados e militantes do PSB que subscrevem vêm a público manifestar seu apoio à reeleição do prefeito Fuad Noman.

Belo Horizonte é uma cidade com histórico de administrações progressistas, comprometidas com o combate à desigualdade social e à melhoria da qualidade de vida dos belo-horizontinos. Os prefeitos do PSB, Doutor Célio de Castro e Márcio Lacerda, tiveram papel destacado na elaboração e consolidação das políticas públicas que, há décadas, fazem a capital mineira ser destaque entre as demais capitais.

O prefeito Fuad conduz respeitosamente o legado das administrações anteriores, resgatando projetos emblemáticos como o Orçamento Participativo, mantendo conquistas e avanços sociais acumulados há décadas.

Muito além do voto útil, defendemos o voto responsável: todo voto tem consequências, e é o voto no 1º turno que define as opções que teremos no 2º turno.

Para que não haja retrocesso e a cidade continue no caminho do desenvolvimento e da boa governança, frente ao quadro eleitoral atual, vimos na responsabilidade de, através desta missiva, propor aos companheiros do PSB integral apoio ao competente prefeito Fuad Noman.

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2024.