Durante panfletagem no campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) Rogério Correia (PT) prometeu fortalecer o Conselho Municipal de Juventude, por meio de verbas e novas diretrizes. "Temos, inclusive, recursos financeiros para fazer uma espécie de orçamento participativo de políticas públicas para a juventude", propôs.

Rogério Correia afirmou que, se for eleito, tomará medidas para viabilizar essa proposta já no primeiro ano de mandato, entre as quais o envio de um Projeto de Lei para a Câmara Municipal. "Dentro do Orçamento Participativo, que já é uma proposta nossa, de retomada, você deixa um percentual para que a própria juventude, por meio de um Conselho Municipal revigorado e fortalecido, possa discutir quais são as prioridades, especialmente em geração e emprego e renda", disse.

Outra promessa do candidato foi firmar parcerias com a UFMG. O petista falou em levar os trabalhos desenvolvidos na instituição para a sociedade e citou o Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC) e o Centro Nacional de Vacinas, ambos instalados no campus. "São políticas que vão gerar emprego e renda com alta tecnologia para Belo Horizonte", pontuou.

Crítica a Fuad Noman

Durante a ação de campanha, Rogério Correia aproveitou para alfinetar o atual prefeito e candidato à reeleição Fuad Nonam (PSD). "A universidade merece respeito. O tratamento dado, por exemplo, pela prefeitura no caso da Stock Car foi desrespeitoso", opinou. A realização do evento teve a anuência da gestão municipal e gerou protestos de acadêmicos e estudantes, que se posicionaram contra os impactos causados pelo ruído e pelo corte de árvores no entorno do campus.

O candidato do PT ainda citou outras promessas de campanha, como a criação de creches e pré-escolas em tempo integral. Ele também mencionou a instalação de um Instituto Federal na Região do Barreiro, anunciada pela atual gestão da prefeitura no último mês de abril, em parceria com o Governo Federal.

Rogério Correia foi um dos deputados estaduais que intercederam pela escolha do local. "É uma região importante da cidade, e você dará à juventude condições de ter aceso a uma educação de qualidade, de ensino profissionalizante", concluiu.