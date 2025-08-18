Assine
overlay
Início Política
VICE-LÍDER DA PBH

Helton Junior: 'Diálogo com a PBH sobre tarifa zero já é uma baita vitória'

Vice-líder da prefeitura na Câmara de BH, vereador Helton Junior (PSD) analisa seus primeiros meses no cargo e como os pessedistas se movimentam na capital e no

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Bernardo Estillac
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
Bernardo Estillac
Repórter
Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia
18/08/2025 06:00 - atualizado em 18/08/2025 07:38

compartilhe

Siga no
x
Helton Junior concedeu entrevista ao EM e analisou seu primeiro semestre como vereador de Belo Horizonte
Helton Junior concedeu entrevista ao EM e analisou seu primeiro semestre como vereador de Belo Horizonte crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

Vereador de Belo Horizonte em seu primeiro mandato, Helton Junior (PSD) recebeu a missão de ser o vice-líder da prefeitura na Câmara Municipal. Em uma legislatura com início marcado pela discussão de pautas nacionais e comportamentais em uma reprodução do embate entre esquerda e direita no cenário federal, o vereador teve seu semestre de estreia na vereança notabilizado pela crítica às pautas mais preocupadas com o debate acalorado do que com as questões importantes para a cidade.

Em entrevista ao Estado de Minas, o vereador falou sobre como a transição na prefeitura com a posse definitiva de Álvaro Damião (União Brasil) nos primeiros meses da legislatura ecoou no Legislativo e quais as prioridades do ano, caso da discussão da tarifa zero nos ônibus da capital. Helton também tratou sobre a perda de espaço do PSD na prefeitura após o falecimento do correligionário e prefeito reeleito Fuad Noman e as pretensões do partido em Minas Gerais.

Leia Mais

 

O senhor é vice-líder do governo. A prefeitura de Belo Horizonte teve um início conturbado com a questão do Fuad e a posse de Damião em abril. Poderia fazer um balanço da relação entre a Câmara e a prefeitura ao longo dos meses de 2025?

No começo do ano, houve muita instabilidade devido à situação de saúde do prefeito Fuad, dificultando o avanço da agenda política. Mas, após a posse do prefeito Damião, conseguimos uma agenda mais concreta e que está avançando bem. O fato de o prefeito ter sido vereador ajuda muito, pois ele entende bem o legislativo e as pautas. A relação entre Câmara e prefeitura tem melhorado cada dia mais, o que é importante para o avanço de agendas relevantes para a cidade.

E como está a relação entre os vereadores? A Câmara assumiu a nova legislatura com muitos embates entre a extrema direita e a esquerda

A relação interna tem duas dimensões. A primeira é a ideológica, que essa assim está muito calorosa, os debates eles têm sido cada vez mais frequentes, principalmente da bancada mais conservadora e da bancada mais progressista, porque são os lados com mais vereadores também. São muitos e têm agendas muito diversas. Quando a discussão é feita em temas federais e estaduais, raramente há um consenso.

Mas na dimensão republicana e institucional, a relação é super positiva. Embora os vereadores nem sempre concordem um com o outro, eles se respeitam e sabem que todos ali foram eleitos e têm legitimidade para fazer o seu trabalho.

As questões nacionais, principalmente temas comportamentais, ainda dominam o debate na Câmara. Isso tem atrasado a tramitação de outras propostas?

Na minha humilde opinião, não ajuda. Porque quando a gente começa a discutir demais agendas que não são do do foro de Belo Horizonte, a gente perde tempo com questões que não necessariamente são os vereadores que vão resolver. Por exemplo, recentemente nós tivemos o tarifaço do Trump, que é uma questão de destaque na mídia e repercussão nacional e que hora ou outra aparece como debate em Belo Horizonte. Nós temos também questões simbólicas de moções que às vezes são votadas e que de novo consomem o tempo da pauta. E aí há o uso de um tempo que poderia ser destinado com discussões mais prestigiadas pela população, que são mais importantes para para ordem do dia.

A prefeitura já orientou a base a evitar esse tipo de discussão?

A prefeitura não tem orientação específica para não trabalhar certas pautas. O executivo tem adotado uma conduta, que acho muito correta, de não entrar em disputas ideológicas. O prefeito tem uma agenda propositiva e respeita a independência entre executivo e legislativo.  Em questões ideológicas ou fora do âmbito municipal, a prefeitura libera a base, e cada vereador vota como entender.

Falando sobre o Barreiro, sua campanha foi bastante focada no Bairro Lindéia. Quais os próximos projetos do seu mandato para essa região?

Na campanha, a gente colocou um um lema que era 'colocar o Lindeia de volta no mapa'. E a gente já tem feito isso com a simples presença. Só por ter um vereador da região, é latente o quanto as pautas conseguem avançar em termos de visitas técnicas, de presença do Executivo próximo à região, em termos de entregas reais que estão saindo para a região do Barreiro e principalmente o Lindéia.

Já temos a perspectiva de iniciar a reforma da Praça Maria Tertuliana, que é histórica na região. Um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) será construído na região do Itaipu, uma área de altíssima vulnerabilidade social. Pedimos e a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) realizou um estudo que apontou a necessidade de um equipamento de assistência social na região do Lindéia e PUC, e já tivemos resposta positiva da secretária.  Além disso, parte significativa das minhas emendas impositivas será destinada ao Lindéia.

O senhor já falou sobre sua relação com o curso de Gestão Pública da UFMG. Como avalia a importância dessa relação acadêmica para o seu mandato?

A maior crítica que tenho à universidade é que muito do conhecimento produzido não chega às pessoas. Porque quando o que é produzido na universidade chega ao poder público, a gente consegue escalar os ganhos. É diferente de o conhecimento chegar apenas a uma questão privada, que tem uma perspectiva financeira, econômica.

Por exemplo, esse estudo que a gente pediu foi conduzido pela professora Geralda, que é uma uma grande especialista, orientada por vários professores que têm uma qualidade ímpar de tratar de questões municipais e está à nossa disposição, tudo gratuitamente, feito com um rigor técnico-científico muito grande. A gente tem também trabalhado com questões de valorização da profissão para que mais gestores qualificados e com formação específica ocupem a administração pública. No começo do ano a gente fez uma indicação para a prefeitura sempre abrir vagas de gestão pública nos concursos. 

Sobre o projeto de lei (PL) da tarifa zero nos ônibus de Belo Horizonte, qual a discussão atual e o papel da prefeitura?

A tarifa zero está tramitando e eu acho que a gente já teve uma grande vitória em conseguir ter um projeto de tarifa zero que foi assinado por mais de 20 vereadores na Câmara de Belo Horizonte. Isso é histórico. Na última semana nós tivemos uma audiência muito bem prestigiada, o secretário de governo Guilherme Daltro esteve presente na audiência e é aquela questão, todo mundo quer a tarifa zero, entende que é uma política muito positiva. A dúvida é a viabilidade.

Não só a viabilidade no âmbito prático, de custear de fato um sistema de transporte que não cobre tarifa das pessoas, mas também no sentido indireto, porque com o incremento de usuários nós teríamos no caso de fazer, isso gera outros tipos de gasto, como manutenção de pavimento e uma série de outras questões que também precisam ser consideradas. Então nós estamos nessa parte da discussão, avaliar a viabilidade.

Nós tivemos um estudo apresentado pela UFMG que vai nesse intuito de demonstrar que o impacto para as empresas ele não é tão grande quanto se esperava e agora nós estamos em contato frequente com a prefeitura para entender quais os principais gargalos e analisar se é de fato possível transpô-los. Se for, acho que o projeto tem chance de avançar. 

O prefeito Damião tem sido notado por falar bastante que BH agora é cidade do "sim". A gente identifica um esforço da prefeitura de analisar, de escrutinar ali as informações e realmente verificar se é possível. Em outros momentos já era descartado de cara: ‘Não, isso é ideia de maluco, não vamos olhar isso não’. Hoje vemos uma posição de diálogo, o que para mim já é uma baita vitória.

Qual o seu papel nessa ponte entre a Câmara e a prefeitura no caso da tarifa zero?

Meu papel é de articulador, de quem faz o meio de campo.  Não acredito que ninguém está agindo de má-fé, mas existem diferentes perspectivas.  Preciso aproximar os grupos para construir uma solução. Se a viabilidade da tarifa zero total for comprometida, podemos buscar alternativas, como tarifa zero em dias específicos ou para grupos específicos, como universitários.

O PSD ficou um pouco escanteado na administração municipal após a posse de Álvaro Damião. Como está a relação do partido com a prefeitura após a morte de Fuad, que era pessedista?

O PSD atualmente está em uma perspectiva sempre muito construtiva. Estamos sob a liderança do nosso presidente, Cássio Soares, que tem feito uma condução na minha visão extraordinária, conciliar situações que muitas vezes são difíceis. E a perspectiva construtivista é a de que O PSD está aqui para ajudar.

Nós fizemos um esforço hercúleo para que o prefeito Fuad fosse eleito juntamente com com o vice Álvaro Damião, porque entendíamos que naquele momento era o mais adequado para Belo Horizonte. Passado esse momento, o contexto mudou. É do jogo, acontece, mas o PSD está aqui para somar. Elegemos três vereadores muito qualificados no Helinho da Farmácia, o Maninho Félix e eu completando o quadro.

Não há ego, não há vaidade no PSD por briga de cargo, por poder, espaço que normalmente é a tônica da política. É assim que o partido tem se colocado não só em Belo Horizonte, mas no Brasil inteiro, por isso está em gestões de esquerda e de direita.

O PSD é um partido disputado em Minas Gerais, podendo apoiar o vice-governador Mateus Simões (Novo) ou o senador Rodrigo Pacheco (PSD). Isso pode impactar a atuação do partido na Câmara?

O PSD busca gerar resultados para a população, independente da ideologia.  A nível estadual, o partido tem relação próxima com o governador Romeu Zema (Novo) e Mateus Simões, mas também tem quadros que podem disputar a eleição.  Dependerá do contexto.  O compromisso maior é com o resultado.

O senhor se vê mais alinhado à bancada de esquerda na Câmara de BH?

Eu tenho uma formação progressista. Venho do movimento estudantil, estive também na universidade atuando politicamente, mas com o tempo veio o amadurecimento político. Hoje eu enxergo a vida de outra forma e entendo que hora ou outra a gente tem que transitar pela direita e pela esquerda para produzir resultado para a população. Então, eu me considero um vereador progressista, mas de centro e que não tem problema nenhum em votar com a esquerda ou com a direita, se o projeto for bom.

Particularmente, o senhor preferiria que o PSD apoiasse Pacheco ou Simões?

Eu trabalhei um tempo na Quaest e lá a gente fazia pesquisas eleitorais para o Brasil inteiro.  Eu particularmente não gosto muito de antecipar essa questão eleitoral. Porque de novo, a gente faz uma pesquisa hoje que é uma foto de um cenário que vai mudar bastante. Nós não sabemos quem serão os candidatos, não sabemos de fato quem que vai conseguir se viabilizar internamente dentro do partido.

Tópicos relacionados:

alvaro-damiao camara-de-vereadores fuad-noman prefeitura-de-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay