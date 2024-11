Helton Junior, vereador eleito de BH, esteve no estúdio do Estado de Minas

O vereador eleito em Belo Horizonte Helton Junior (PSD) defendeu soluções práticas em meio à polarização política. Presidente da juventude do PSD, ele comentou sobre os desafios que a Câmara enfrentará na próxima legislatura.

“Diferentemente dos políticos com ideologias mais extremadas, seja à esquerda ou à direita, sou alguém que busca resultados. Existem políticos que ‘lucram’ com o discurso, mas acredito que a cidade precisa de resultados concretos. O que pretendo fazer é trazer para a Câmara de Vereadores a discussão de que Belo Horizonte precisa de soluções práticas", afirmou.

E prosseguiu: "Ninguém vence só com discurso ideológico. O que for bom para a cidade terá meu apoio, mas aquilo que for uma cortina de fumaça ou um espetáculo para agradar uma base ideológica não me interessa. Claro, os colegas têm total legitimidade para fazer isso, se quiserem".

Sobre a polarização, Helton disse que se mantém progressista, mas defende pautas para Belo Horizonte, independentemente das ideologias políticas. “Me considero um político de centro-progressista. O que isso significa? Temos plena consciência de que a sociedade precisa avançar e que algumas mudanças são muito importantes para a evolução da sociedade. Porém, entendo que essas mudanças precisam ser viáveis. Não adianta fazer um discurso bonito se não consigo implementar o que estou dizendo. Sou um político progressista, mas preocupado com o pragmatismo e com a viabilidade eleitoral.”



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Questionado se caminhará ao lado da bancada progressista na Câmara, Helton afirmou que sim. “Vou estar ao lado de quem quiser gerar resultados. Quem quiser trabalhar para Belo Horizonte e gerar boas soluções para a cidade. Vou estar junto, seja na esquerda ou na direita.”