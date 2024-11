Entre China e EUA, Brasil tem desafio de expandir comércio exterior

Diante da perspectiva de acirramento das tensões comerciais entre China e Estados Unidos a partir de 2025, após a posse do presidente eleito, Donald Trump, a visita do líder chinês, Xi Jinping, a Brasília nesta semana foi, sem dúvida, uma vitória da diplomacia brasileira e uma sinalização ao mundo de espaço para estreitamento das relações entre os países não só na área agrícola, mas também em infraestrutura, transformação energética e telecomunicações entre outras. Os 37 atos assinados (veja abaixo) nesta quarta-feira, 20, durante o encontro de Lula com Xi são prova disso. Mas o governo brasileiro já tem claro que precisa diversificar suas relações comerciais, reduzindo a concentração da pauta de exportação com as duas maiores potenciais globais.

China e Estados Unidos, ao lado da União Europeia, são os maiores destinos dos produtos e serviços brasileiros no exterior, respondendo por mais de 55% das exportações brasileiras. Desde 2009, a China é a líder, com cerca de 30% de tudo o que é vendido para fora do Brasil. Nessa vinda ao Brasil, Xi Jinping fez um gesto importante e muito comemorado pela diplomacia brasileira. O líder chinês, tradicionalmente, não participa das reuniões do G20, grupo das maiores economias no mundo. É costume que o primeiro-ministro cumpra esse papel. Do encontro sob a liderança brasileira, ele fez questão de participar. “Não foi um gesto pequeno”, celebra um integrante do governo

brasileiro, que acompanhou de perto as negociações.

É claro que o Brasil quer ser próximo da China. Desde que se tornou nosso maior parceiro, segundo dados oficiais, o comércio quadruplicou. No ano passado, as exportações para a China fecharam US$ 20 bilhões acima da soma do total exportado para Estados Unidos e União Europeia e está perto de superar, também, o montante que inclui as vendas para o Mercosul.

Temor com dependência

O sucesso de venda, no entanto, também fez acender o sinal de alerta e crescer dento do governo o temor de uma dependência excessiva da China. A pauta de exportações brasileiras para a China está muito ancorada em comida (produtos agrícolas, especialmente soja). A China, por sua vez, vem num esforço crescente para aumentar a sua própria produção e o cenário ganha outros contornos quando entra em campo a biotecnologia, com capacidade de gerar ganhos de produtividade.

Vem daí a recomendação dos técnicos do governo para avançar nas negociações com outros países. Segundo eles, a parceria para investimentos em infraestrutura é muito bem-vinda num momento em que, mais do que nunca, o Brasil precisa aumentar a competitividade de seus produtos. O custo para escoamento desses seus produtos para o exterior é outro fator chave. A China oferece ajuda, incluindo no pacote seus projetos de infraestrutura.

Então, seria óbvia a adesão do Brasil à chamada “Nova Roda da Seda”, como ficou popularizado a mega iniciativa chinesas para investir em países que topem ser seus aliados? Nesse caso, segundo diplomatas brasileiros, o Brasil ainda vê a ideia com ressalvas, apesar da pressão de Pequim. Primeiro porque não quer ser incluído, como mais um, no bloco de países que já fazem parte da iniciativa — isso poderia levar à perda de voz e influência nas negociações. Além do mais, o governo brasileiro quer evitar que essa participação prejudique a relação com outros países, especialmente Estados Unidos e os da União Europeia, que travam com a China uma disputa ferrenha pela supremacia geopolítica no planeta. “Com o Brasil a conversa tem que ser diferente, e tem sido”, diz o diplomata.

Conheça, a seguir, todos os assinados entre Brasil e China durante visita de Xi Jinping:

1) Declaração Conjunta entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da China sobre a Formação Conjunta da Comunidade de Futuro Compartilhado China-Brasil por um Mundo mais Justo e um Planeta mais Sustentável;

2) Plano de Cooperação do Governo da República Federativa do Brasil e do Governo da República Popular da China para o estabelecimento de sinergias entre o Programa de Aceleração do Crescimento, o Plano Nova Indústria Brasil, o Plano de Transformação Ecológica, o Programa Rotas da Integração Sul-americana, e a Iniciativa Cinturão e Rota;

3) Memorando de Entendimento sobre o Fortalecimento da Cooperação para o Desenvolvimento Internacional entre a Agência Brasileira de Cooperação da República Federativa do Brasil e a Agência de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional da República Popular da China;

4) Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Bioeconomia entre o Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China;

5) Contrato de Captação entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o China Development Bank (CDB);

6) Protocolo de Requisitos Fitossanitários para Exportação de Uvas Frescas de Mesa do Brasil para a China entre o Ministério da Agricultura e Pecuária da República Federativa do Brasil e a Administração Geral de Aduanas da República Popular da China;

7) Protocolo sobre os Requisitos de Inspeção e Quarentena para a Exportação de Gergelim do Brasil para a China entre o Ministério da Agricultura e Pecuária da República Federativa do Brasil e a Administração Geral de Aduanas da República Popular da China;

8) Protocolo entre o Ministério da Agricultura e Pecuária da República Federativa do Brasil e a Administração Geral de Aduanas da República Popular da China para a Importação de Farinha de Peixe, Óleo de Peixe e outras Proteínas e Gorduras derivadas de Pescado para Alimentação Animal do Brasil para a China;

9) Protocolo entre o Ministério da Agricultura e Pecuária da República Federativa do Brasil e a Administração Geral de Aduanas da República Popular da China sobre Requisitos Fitossanitários para a Exportação de Sorgo do Brasil para a China;

10) Carta de Intenções entre o Ministério da Agricultura e Pecuária da República Federativa do Brasil e a Administração Estatal de Regulação de Mercados (SAMR) da República Popular da China para promover a cooperação técnica, científica e comercial no setor agrícola;

11) Memorando de Entendimento para o Intercâmbio e a Colaboração sobre Tecnologia e Regulação de Pesticidas entre o Ministério da Agricultura e Pecuária da República Federativa do Brasil e o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da República Popular da China;

12) ?emorando de Entendimento entre o Ministério das Cidades da República Federativa do Brasil e o Ministério da Habitação e do Desenvolvimento Urbano- Rural da República Popular da China para o Fortalecimento da Cooperação na Área de Desenvolvimento Urbano;

13) Memorando de Entendimento entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China sobre Cooperação na Indústria Fotovoltaica;

14) Memorando de Entendimento entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil e a Autoridade de Energia Atômica da China sobre Cooperação Estratégica em Aplicações de Tecnologia Nuclear;

15) Memorando de Entendimento sobre o Programa Sino-Brasileiro de Fonte de Luz Síncrotron entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil e o Ministério da Ciência e Tecnologia da República Popular da China;

16) Memorando de Entendimento para o Aprimoramento da Cooperação no Desenvolvimento de Capacidades em Inteligência Artificial entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil e o Ministério da Ciência e Tecnologia da República Popular da China;

17) Memorando de Entendimento sobre o Estabelecimento do Laboratório Conjunto em Mecanização e Inteligência Artificial para Agricultura Familiar entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil e o Ministério da Ciência e Tecnologia da República Popular da China;

18) Memorando de Entendimento entre Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebras, Empresa Vinculada ao Ministério das Comunicações do Brasil (“Telebras”) e a Shanghai Spacesail Technologies Co., Ltd., Empresa Chinesa Cujo Objetivo Social é o Provimento de Serviços e Soluções de Telecomunicações via Satélite (“Spacesail”);

19) Memorando de Entendimento sobre o Fortalecimento da Cooperação na Economia Digital entre o Ministério das Comunicações da República Federativa do Brasil e a Administração Nacional de Dados da República Popular da China;

20) Memorando de Entendimento entre o Ministério da Cultura da República Federativa do Brasil e o China Media Group sobre Cooperação Audiovisual;

21) Memorando de Entendimento entre o Ministério da Cultura da República Federativa do Brasil e o China Film Archive;

22) Memorando de Entendimento entre o Ministério da Cultura da República Federativa do Brasil e a China Film Administration;

23) Carta de Intenções sobre a Promoção da Cooperação de Investimento para Desenvolvimento Sustentável entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços da República Federativa do Brasil e o Ministério do Comércio da República Popular da China;

24) Plano de Ação para Promoção do Investimento Industrial e Cooperação 2024-2025 entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços da República Federativa do Brasil e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China;

25) Memorando de Entendimento para Promoção da Cooperação Econômica e Comercial sobre Micro, Pequenas e Médias Empresas entre o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços da República Federativa do Brasil e o Ministério do Comércio da República Popular da China;

26) Memorando de Entendimento sobre Cooperação Esportiva entre o Ministério do Esporte da República Federativa do Brasil e a Administração Geral de Esporte da República Popular da China;

27) Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Transformação Ecológica e Desenvolvimento Verde entre o Ministério da Fazenda da República Federativa do Brasil e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China;

28) Memorando de Entendimento sobre o Fortalecimento do Intercâmbio e da Cooperação sobre Reforma e Desenvolvimento de Empresas Estatais e Governança Corporativa entre a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da República Federativa do Brasil e a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado da República Popular da China;

29) Memorando de Entendimento entre o Ministério de Minas e Energia da República Federativa do Brasil e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China sobre Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável da Mineração;

30) Plano de Ação entre o Ministério da Saúde da República Federativa do Brasil e a Comissão Nacional da Saúde da República Popular da China na área de Saúde para os anos 2024-2026;

31) Memorando de Entendimento entre o Ministério do Turismo da República Federativa do Brasil e o Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China para Fortalecer a Cooperação em Turismo;

32) Memorando de Entendimento entre o Ministério do Planejamento e Orçamento da República Federativa do Brasil e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China para o Fortalecimento de Intercâmbio e Cooperação no âmbito do Desenvolvimento Econômico;

33) Memorando de Entendimento entre a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República Federativa do Brasil e o Grupo de Mídia da China;

34) Acordo de Cooperação Técnica entre a Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC – e China Media Group – CMG;

35) Memorando de Entendimento entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Tsinghua sobre o Programa de Resposta da Juventude Latino-Americana e Chinesa a Desafios Globais;

36) Memorando de Entendimento entre o Grupo de Mídia da China – CMG e a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA; e

37) Acordo de Cooperação entre a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a Administração Estatal para Regulação do Mercado (Administração Nacional de Normalização) da República Popular da China (SAMR/SAC).

38) Memorandum of Understanding by and between Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, CNOOC – China National Offshore Oil Corporation, COPPE ; e

39)Memorando de Entendimento que entre si celebram a Confederação Nacional da Indústria do Brasil (CNI), e a Universidade de Tsinghua (Tsinghua).

Xi Jinping foi recebido nesta quarta-feira no Palácio do Alvorada, em uma cerimônia repleta de pompa. Ele também foi homenageado em um jantar com a partipação dos chefes dos três poderes. No ano passado, Lula recebeu homenagens semelhantes em uma visita de Estado a Pequim.