Vereador deixa vice-liderança da Prefeitura na Câmara

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Às vésperas de uma das votações mais aguardadas na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Helton Júnior (PSD) anunciou, nesta quinta-feira (2/10), que deixa a vice-liderança da Prefeitura na Casa. O motivo é a divergência em torno da proposta de Tarifa Zero no transporte coletivo da capital, marcada para ir ao plenário nesta sexta-feira (3/10).

Ele confirmou que votará a favor do projeto, mesmo reconhecendo limitações no texto. A decisão de deixar a vice-liderança, segundo disse, foi comunicada em comum acordo com a Prefeitura. Apesar da saída, ainda se mantém na base governista em outras pautas.

Helton fez questão de frisar que não há ruptura política nem atrito com a base, mas sim uma escolha de coerência, já que o prefeito de Belo Horizonte Álvaro Damião é contra a proposta.

“Não houve briga, houve responsabilidade. Eu deixo o cargo com tranquilidade, porque acredito que, em política, a coerência deve estar acima da função que se ocupa. O que me move é defender as pessoas que dependem do transporte público todos os dias”, ressaltou.

O parlamentar disse que vinha tentando construir alternativas que viabilizassem o benefício de forma gradativa. Ele apresentou estudos de impacto financeiro ao Executivo e propôs caminhos como o passe livre universitário para estudantes de baixa renda e a gratuidade nos fins de semana.

“Eu tentei ao máximo construir uma saída junto com o governo, evitando desgaste e garantindo uma resposta eficiente para a cidade. Mas não houve condições para avançar em nenhuma alternativa concreta”, afirmou o vereador.

Apesar das dificuldades apontadas, Helton destacou que não poderia se opor a um tema que mobilizou a sociedade.

“Não pela integralidade do texto, que realmente tem limitações, mas porque compreendo que a população precisa de uma resposta. O transporte é a minha bandeira desde antes do mandato. Não poderia simplesmente aceitar um cheque predatado, sem clareza do que seria feito”, explicou.