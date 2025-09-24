Barreiro ganha linha de ônibus com tarifa zero para favelas na segunda (29)
Linha 343 (Vila Ecológica/Independência/Via Centro de Saúde) vai atender gratuitamente os bairros Independência e Vila Ecológica
Uma nova linha de ônibus, com tarifa zero para vilas e favelas, começará a operar no Barreiro, em Belo Horizonte, a partir desta segunda-feira (29/9). Trata-se da linha 343 (Vila Ecológica/Independência/Via Centro de Saúde), que vai atender gratuitamente os bairros Independência e Vila Ecológica, passando pelo Centro de Saúde Independência.
De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a linha 343 também vai facilitar o acesso gratuito à Escola Municipal Jonas Barcellos, à Creche Lar Frei Toninho e ao Cras Independência, viabilizando a integração com as linhas 309, 310, 311 e 330. Não haverá pagamento de tarifa.
A nova linha faz parte das 13 linhas gratuitas de vilas e favelas que circulam na capital e será operada com veículos novos. Com ela, Belo Horizonte chegará à marca de 300 linhas municipais em operação.
Itinerário dos ônibus
Ponto final na Rua Flor de Pitangueira, 119, ruas Mariza Afonso, Vereador Antônio Menezes, Chafariz, das Águas, Dr. Alexandre Drumond, Vereador Antônio Menezes, Trinta e Cinco, da Horta, das Rosas, Beira Rio, Novo Horizonte, Ecológica, das Rosas, Beira Rio, das Rosas, da Horta, Trinta e Cinco, Vereador Antônio Menezes, Joana Lopes dos Santos, Dr. Alexandre Drumond, das Águas, Hermínio Ferreira Pinto, Vereador Antônio Menezes, Mariza Afonso, Flor de Pitangueira, do Ipê Encantado, Alternador, Dr. Alberto Rocha, Leonor Aragão Silveira, Detetive Tadeu Eugênio e Flor de Pitangueira, 119 (ponto final).
Pontos de ônibus
- Rua Dr. Alexandre Drumond, 120
- Rua Vereador Antônio Menezes, 335 e 1.005
- Rua da Horta, 64
- Rua da Horta, 9 (nos dois lados da via)
- Rua Novo Horizonte, 28
- Rua Ecológica, 66
- Rua Trinta e Cinco, 83 e 89
- Rua Joana Lopes dos Santos, 95
- Rua das Águas, 300
- Rua Hermínio Ferreira Pinto, 36
