Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS

BH: obra trava trânsito na Av. Cristiano Machado nesta quinta (2/10)

Via está parcialmente interditada entre as avenidas Vilarinho e Dom Pedro I, no sentido bairro, e reflexo no trânsito é sentido na manhã desta quinta-feira

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
02/10/2025 11:13

compartilhe

SIGA
x
Nova fase da obra na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, começa nesta quinta-feira (2/10) e causa lentidão no trânsito
Nova fase da obra na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, começa nesta quinta-feira (2/10) e causa lentidão no trânsito crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

A nova fase da obra na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, começa nesta quinta-feira (2/10) e os motoristas já sentem o reflexo da interdição. A avenida foi parcialmente interditada entre as avenidas Vilarinho e Dom Pedro I, no sentido bairro, e causa lentidão no trânsito nesta manhã.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a interdição serve para implantar tapumes delimitando a área da obra, que constrói a trincheira na interseção com a Avenida Vilarinho. Esta é a segunda etapa da obra. Em 23 de setembro foram iniciadas as intervenções na avenida com a interdição parcial no sentido Centro.

Leia Mais

Nova fase da obra na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, começa nesta quinta-feira (2/10) e causa lentidão no trânsito-Leandro Couri/EM/DA Press
Nova fase da obra na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, começa nesta quinta-feira (2/10) e causa lentidão no trânsito Leandro Couri/EM/DA Press
Nova fase da obra na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, começa nesta quinta-feira (2/10) e causa lentidão no trânsito-Leandro Couri/EM/DA Press
Nova fase da obra na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, começa nesta quinta-feira (2/10) e causa lentidão no trânsito Leandro Couri/EM/DA Press
Nova fase da obra na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, começa nesta quinta-feira (2/10) e causa lentidão no trânsito-Leandro Couri/EM/DA Press
Nova fase da obra na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, começa nesta quinta-feira (2/10) e causa lentidão no trânsito Leandro Couri/EM/DA Press
Nova fase da obra na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, começa nesta quinta-feira (2/10) e causa lentidão no trânsito-Leandro Couri/EM/DA Press
Nova fase da obra na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, começa nesta quinta-feira (2/10) e causa lentidão no trânsito Leandro Couri/EM/DA Press

Placas de grande porte indicando trajetos, desvios e direcionamentos dos fluxos foram colocadas no local. Agentes da BHTrans e da Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob) estão no local orientando motoristas, pedestres e passageiros do transporte coletivo, além de monitorar a sinalização de trânsito e as intervenções viárias implantadas durante o período da obra, para garantir as condições de fluidez e segurança na via.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em função da interdição, algumas linhas do transporte coletivo terão os itinerários e pontos de embarque e desembarque alterados. Cartazes afixados nos pontos de ônibus, dentro dos veículos e na Estação Vilarinho informam os usuários sobre as alterações.

Tópicos relacionados:

bh obra transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay