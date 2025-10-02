BH: obra trava trânsito na Av. Cristiano Machado nesta quinta (2/10)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A nova fase da obra na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, começa nesta quinta-feira (2/10) e os motoristas já sentem o reflexo da interdição. A avenida foi parcialmente interditada entre as avenidas Vilarinho e Dom Pedro I, no sentido bairro, e causa lentidão no trânsito nesta manhã.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a interdição serve para implantar tapumes delimitando a área da obra, que constrói a trincheira na interseção com a Avenida Vilarinho. Esta é a segunda etapa da obra. Em 23 de setembro foram iniciadas as intervenções na avenida com a interdição parcial no sentido Centro.

Placas de grande porte indicando trajetos, desvios e direcionamentos dos fluxos foram colocadas no local. Agentes da BHTrans e da Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob) estão no local orientando motoristas, pedestres e passageiros do transporte coletivo, além de monitorar a sinalização de trânsito e as intervenções viárias implantadas durante o período da obra, para garantir as condições de fluidez e segurança na via.

Em função da interdição, algumas linhas do transporte coletivo terão os itinerários e pontos de embarque e desembarque alterados. Cartazes afixados nos pontos de ônibus, dentro dos veículos e na Estação Vilarinho informam os usuários sobre as alterações.

