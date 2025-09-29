Obra interdita trecho em uma das principais avenidas da Pampulha

Um trecho da Avenida Otacílio Negrão de Lima, na Pampulha, em Belo Horizonte, será interditado a partir das 14h desta segunda-feira (29/9) para início das obras de recapeamento e revitalização, que fazem parte do programa Reviva Pampulha.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) iniciou a etapa de revitalização da avenida, no trecho entre a Rua Guandu e a Avenida Dom Pedro I, no bairro Jardim Atlântico. Os serviços incluem recapeamento de mais de 2 quilômetros de asfalto e recomposição integral da sinalização horizontal da via.

De acordo com Tiago Miranda, gestor de empreendimento de Grande Porte da Copasa, “serão iniciadas as obras de recapeamento de trechos da avenida como etapa final das obras de construção de redes de esgoto e duas estações de bombeamento, realizadas para garantir maior segurança operacional do sistema e também da barragem da Pampulha". Serão investidos cerca de R$ 2,5 milhões para revitalizar cerca de dois quilômetros de pavimentação, além de toda a sinalização horizontal da via.

Como vai funcionar as obras?

As obras serão realizadas em etapas para minimizar impactos no trânsito, iniciando pela Rua Guandu até a Rua dos Estados e, posteriormente, até a Avenida Dom Pedro I. O prazo para conclusão é de até quatro meses, dependendo das condições climáticas. Os desvios serão devidamente sinalizados. “Solicitamos atenção dobrada no local”, alertou Miranda.

Durante as obras, a Copasa manterá a população informada sobre interdições e alterações no tráfego, garantindo segurança e fluidez na região. Programas de monitoramento ambiental e educação sobre preservação da área também estão previstos.

Investimentos

O programa Reviva Pampulha, que integra um pacote de obras de revitalização da região anunciado pelo vice-governador Mateus Simões, inclui a construção de 12 km de redes de esgoto, infraestrutura urbana, recuperação de vias e manutenção da região. Só em Belo Horizonte e Contagem, já foram investidos mais de R$ 20 milhões, com 740 novas ligações de esgoto e 11.240 metros de redes coletoras, garantindo cobertura total na bacia da Pampulha.

Entre os investimentos em saneamento, destacam-se 270 novas ligações de esgoto para a comunidade Guarani Kaiowá, além da construção de 11.240 metros de redes coletoras - 10.306 metros em Contagem e 934 metros em Belo Horizonte. Com isso, Belo Horizonte vai alcançar 100% de cobertura da rede coletora na bacia da Pampulha, enquanto Contagem chegará a 99%.

O pacote também contempla a implantação de redes de água e esgoto, a revitalização de duas estações de bombeamento, essenciais para o tratamento da água, e a recuperação de vias, garantindo acessibilidade, segurança e conforto para moradores e visitantes da região. A Lagoa da Pampulha já permite a operação de um barco turístico gratuito com capacidade para 80 passageiros. O projeto funcionará de dezembro a março, com três saídas diárias.

“O esforço de saneamento e infraestrutura garante não apenas segurança e melhor mobilidade, mas também preservação ambiental e educação da população sobre a importância da região da Pampulha”, concluiu o governo estadual.

Avenida na Pampulha é interditada
Placa de sinalização
Interdição é para obras de recapeamento e revitalização
Pessoas caminhando na Lagoa da Pampulha
Lagoa da Pampulha é um dos maiores pontos turísticos de BH
Placas avisam motoristas sobre interdição

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos