Copasa anuncia leilão de 75 veículos em Belo Horizonte

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) irá leiloar 75 veículos de sua frota na próxima segunda-feira (22/9). O evento acontecerá às 10h na sede da empresa no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.



Os interessados podem vistoriar os automóveis até amanhã (18), das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h, no Pátio da Copasa – Mutuca, no Jardim Canadá, em Nova Lima. Durante a visitação, não será permitida a entrada com mochilas, capacetes, bolsas ou similares e só serão autorizadas fotografias dos lotes a serem leiloados.



Os veículos serão entregues no estado de conservação em que se encontram e o pagamento deverá ser realizado em até 48 horas após o leilão, exclusivamente por meio de boleto bancário entregue no momento do evento. O prazo máximo para retirada dos veículos será de 15 dias corridos a partir da data do leilão.

Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, além de instituições e associações. As pessoas jurídicas deverão estar representadas por seu responsável ou por preposto constituído por documento hábil. Empregados da Copasa e de suas subsidiárias e pessoas impedidas de contratar com a Administração Pública não podem participar do leilão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leilão:

Local: Sede da Copasa (Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio, BH)

Data: 22/9

Horário: 10h

Vistoria dos automóveis:

Local: Pátio Copasa Mutuca (BR-040, km 550, bairro Jardim Canadá, Nova Lima)

Data: até 18/09

Horário: Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice