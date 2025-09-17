Assine
Copasa anuncia leilão de 75 veículos em Belo Horizonte

Interessados podem vistoriar os automóveis até amanhã (18) no pátio da concessionária no Jardim Canadá, em Nova Lima

AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
17/09/2025 15:11

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) irá leiloar 75 veículos de sua frota na próxima segunda-feira (22/09).
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) irá leiloar 75 veículos de sua frota na próxima segunda-feira (22/9) crédito: Divulgação/Copasa

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) irá leiloar 75 veículos de sua frota na próxima segunda-feira (22/9). O evento acontecerá às 10h na sede da empresa no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.


Os interessados podem vistoriar os automóveis até amanhã (18), das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h, no Pátio da Copasa – Mutuca, no Jardim Canadá, em Nova Lima. Durante a visitação, não será permitida a entrada com mochilas, capacetes, bolsas ou similares e só serão autorizadas fotografias dos lotes a serem leiloados.

Os veículos serão entregues no estado de conservação em que se encontram e o pagamento deverá ser realizado em até 48 horas após o leilão, exclusivamente por meio de boleto bancário entregue no momento do evento. O prazo máximo para retirada dos veículos será de 15 dias corridos a partir da data do leilão.

Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, além de instituições e associações. As pessoas jurídicas deverão estar representadas por seu responsável ou por preposto constituído por documento hábil. Empregados da Copasa e de suas subsidiárias e pessoas impedidas de contratar com a Administração Pública não podem participar do leilão.

Leilão:

Local: Sede da Copasa (Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio, BH)
Data: 22/9
Horário: 10h

Vistoria dos automóveis:

Local: Pátio Copasa Mutuca (BR-040, km 550, bairro Jardim Canadá, Nova Lima)
Data: até 18/09
Horário: Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

