Divinópolis sedia festival gastronômico em outubro

Reconhecida por sua tradição em festivais de comida de boteco, Divinópolis dá um novo passo para fortalecer a identidade culinária, movimentar o turismo e fomentar a economia. A cidade do Centro-Oeste mineiro, a cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte, sedia até 31 de outubro a primeira edição do Festival Gastronômico de Divinópolis, com a participação de 11 restaurantes.

Cada estabelecimento apresenta um prato autoral, preparado com cortes especiais de carnes, peixes e massas, aliados a ingredientes regionais e técnicas da alta gastronomia. A proposta é manter as características de cada casa e, ao mesmo tempo, oferecer ao público uma experiência diferenciada.

Promovido pelo Sebrae Minas e pela Prefeitura de Divinópolis, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o evento se consolida como vitrine para a gastronomia local. A expectativa é de que ele atraia moradores do município e turistas de toda a Região Centro-Oeste de Minas e outras localidades.



Restaurantes participantes

Os restaurantes foram selecionados por meio de edital realizado em agosto. Eles passaram por consultorias de gestão, marketing e inovação oferecidas pelo Sebrae, no programa Prepara Gastronomia.

"A gente trouxe o festival para Divinópolis com uma pegada de alta gastronomia, mais gourmet. O objetivo é também posicionar o município nesse cenário e mostrar que aqui não temos apenas a famosa comida de boteco, tão tradicional, mas também pratos elaborados, com requinte", explicou o analista do Sebrae, Dênis Magela.

A iniciativa buscou unir tradição regional a novas técnicas de preparo. "A ideia foi trazer releituras de pratos mineiros que envolvessem carnes suína e bovina e peixes, sem fugir da identidade de cada restaurante. Conversamos com os profissionais de cada cozinha para pensar pratos que transmitissem essa essência da gastronomia local", destacou o chef curador do evento, Fagner Rodrigues.





Gastronomia como motor do turismo

Além de valorizar os restaurantes, o festival é visto como estratégico para a economia do município. "O turismo gastronômico é uma força-motriz que movimenta parte de nossa economia. Por isso, criamos uma metodologia para enaltecer nossos restaurantes", afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Divinópolis, Igor Cardoso.

A expectativa é de que o evento coloque a cidade em uma rota culinária regional. "O festival veio para fortalecer os restaurantes. Temos excelentes estabelecimentos e precisamos celebrar nossa diversidade gastronômica. Outubro será um mês especial para a gastronomia de Divinópolis", ressaltou o presidente da Abrasel União Oeste, Lucas Badaró.

Sócia de três restaurantes participantes, Janaína Franklin vê a iniciativa como oportunidade de recriação e inovação. "Ele enriquece, movimenta a cidade, fortalece os restaurantes e dá oportunidade para que nossos chefs de cozinha também elaborem pratos novos", enfatizou.

Participam do festival: Peixe Dourado, Villa Ventana, Traíras, Restaurante Benedictus, Cervejaria Skema, Mercearia Tamém, BIM BOM Café, Pizzaria Pitangas, Sobradinho da Sopa, Nôro Bistrô e Barroco Mineiro.

Guia Gastronômico de Divinópolis

Uma das novidades desta edição é o lançamento do Guia Gastronômico de Divinópolis, que reunirá informações sobre os pratos e estabelecimentos participantes. O material funcionará como roteiro prático para que moradores e turistas acompanhem o festival e planejem suas experiências culinárias na cidade.

*Amanda Quintiliano especial para o EM