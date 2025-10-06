Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Grande BH: carreta derrama carga e bloqueia BR-381

Imagens mostram material espalhado pela rodovia; não há informações da causa do acidente em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/10/2025 07:11 - atualizado em 06/10/2025 07:13

compartilhe

SIGA
x
carreta com carga derrama na pista
Acidente aconteceu na noite desse domingo (5) crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma carreta derramou a carga que transportava e interditou completamente a BR-381, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (5).

Segundo a concessionária Arteris, o bloqueio ocorreu no sentido São Paulo (km 525,6) e provocou um congestionamento de aproximadamente 4 km.

Leia Mais

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a carga espalhada pela pista, enquanto motoristas passam lentamente para evitar acidentes.

Não há informações sobre feridos ou sobre o que teria causado o incidente. Pista já foi liberada. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente acidente-de-transito br-381 carga carreta grande-bh minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay