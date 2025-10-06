Grande BH: carreta derrama carga e bloqueia BR-381

Uma carreta derramou a carga que transportava e interditou completamente a BR-381, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (5).

Segundo a concessionária Arteris, o bloqueio ocorreu no sentido São Paulo (km 525,6) e provocou um congestionamento de aproximadamente 4 km.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a carga espalhada pela pista, enquanto motoristas passam lentamente para evitar acidentes.

Não há informações sobre feridos ou sobre o que teria causado o incidente. Pista já foi liberada.

Matéria em atualização