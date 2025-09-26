Acidente entre três carros complica trânsito da Via Expressa de Contagem

Um engavetamento envolvendo três carros complica o trânsito da Via Expressa de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (26/9).

De acordo com a TransCon, empresa de trânsito municipal, o acidente ocupa a faixa esquerda da pista, na altura do número 3.100, no sentido capital, em um trecho próximo ao cruzamento com a Avenida Pio Cardoso, altura do bairro Perobas.

Às 7h30, o trânsito flui lento pelas faixas central e da direita.

Equipes da TransCon atuam na sinalização do trânsito.

Imagens no local do acidente mostram que o impacto provocou um vazamento de óleo e quebra de vidros. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

Nenhuma pessoa ficou ferida.

Sentido Betim

Também segundo a TransCon, um segundo acidente foi registrado na via, desta vez no sentido Betim (MG), na Grande BH.

Informações preliminares indicam que um carro e um caminhão bateram e bloqueiam a faixa da direita, na altura do número 2.200, no bairro Jardim das Oliveiras. Nenhuma pessoa se machucou nesta colisão.

Matéria em atualização