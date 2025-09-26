Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Acidente entre três carros complica trânsito da Via Expressa de Contagem

Chegada a Belo Horizonte tem uma pista bloqueada em Contagem (MG), na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (26/9)

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/09/2025 08:16 - atualizado em 26/09/2025 08:43

compartilhe

Siga no
x
O acidente ocupa a faixa da esquerda da Via Expressa de Contagem na manhã desta sexta (26)
O acidente ocupa a faixa da esquerda da Via Expressa de Contagem na manhã desta sexta (26) crédito: Divulgação/Transcon

Um engavetamento envolvendo três carros complica o trânsito da Via Expressa de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (26/9).

De acordo com a TransCon, empresa de trânsito municipal, o acidente ocupa a faixa esquerda da pista, na altura do número 3.100, no sentido capital, em um trecho próximo ao cruzamento com a Avenida Pio Cardoso, altura do bairro Perobas.

Leia Mais

Às 7h30, o trânsito flui lento pelas faixas central e da direita.

Equipes da TransCon atuam na sinalização do trânsito. 

Imagens no local do acidente mostram que o impacto provocou um vazamento de óleo e quebra de vidros. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nenhuma pessoa ficou ferida.

Sentido Betim

Também segundo a TransCon, um segundo acidente foi registrado na via, desta vez no sentido Betim (MG), na Grande BH. 

Informações preliminares indicam que um carro e um caminhão bateram e bloqueiam a faixa da direita, na altura do número 2.200, no bairro Jardim das Oliveiras. Nenhuma pessoa se machucou nesta colisão.

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito carro contagem grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay