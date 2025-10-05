MG: batida entre carro e moto na BR-459 provoca morte de dois jovens
O condutor e a passageira da motocicleta morreram no acidente, que aconteceu no Sul de Minas
compartilheSIGA
A colisão frontal entre um carro e uma moto provocou a morte de dois jovens na manhã deste domingo (5/10). O acidente aconteceu na BR-459, na altura do Km 71,6, próximo ao trevo de acesso a Senador José Bento, sentido Pouso Alegre, no Sul de Minas. O condutor da motocicleta, de 20 anos, morreu no local. A jovem de 24 anos que estava na garupa foi levada ao hospital, mas não resistiu.
Leia Mais
O acidente ocorreu por volta das 6h. A motocicleta teria invadido a contramão e colidido contra o automóvel. Não houve vítimas entre os ocupantes do veículo de passeio, cuja quantidade de pessoas a bordo não foi informada.
- Batida entre carro e ônibus na BR-040 provoca morte de motorista
- Três adolescentes são apreendidos suspeitos de envolvimento na morte de PM
A passageira do moto foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, mas não resistiu. As vítimas não foram identificadas.
Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Pouso Alegre.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia