MG: batida entre carro e moto na BR-459 provoca morte de dois jovens

A colisão frontal entre um carro e uma moto provocou a morte de dois jovens na manhã deste domingo (5/10). O acidente aconteceu na BR-459, na altura do Km 71,6, próximo ao trevo de acesso a Senador José Bento, sentido Pouso Alegre, no Sul de Minas. O condutor da motocicleta, de 20 anos, morreu no local. A jovem de 24 anos que estava na garupa foi levada ao hospital, mas não resistiu.

O acidente ocorreu por volta das 6h. A motocicleta teria invadido a contramão e colidido contra o automóvel. Não houve vítimas entre os ocupantes do veículo de passeio, cuja quantidade de pessoas a bordo não foi informada.

A passageira do moto foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, mas não resistiu. As vítimas não foram identificadas.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Pouso Alegre.

