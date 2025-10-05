Assine
SE ARREPENDEU?

MG: jovem mãe chora ao ver policiais e é presa com maconha, cocaína e crack

Suspeita estava com três filhos crianças quando foi abordada. O caso foi registrado em Governador Valadares (MG), na noite desse sábado (4/10)

Giovanna de Souza
Repórter
05/10/2025 10:19

As drogas estavam escondidas na geladeira e cômoda da casa da suspeita, que foi presa por tráfico de drogas
As drogas estavam escondidas na geladeira e cômoda da casa da suspeita, que foi presa por tráfico de drogas crédito: Divulgação/Polícia Militar

Uma jovem de 25 anos foi presa por tráfico de drogas com barras de maconha, cocaína e crack escondidas em casa. Ao ver os policiais, acompanhada de três filhos crianças, ela chorou. O caso foi registrado em Governador Valadares (MG), na Região do Vale do Rio Doce, na noite desse sábado (4/10). 

A Polícia Militar recebeu denúncias de que a jovem estaria com uma grande quantidade de droga, no bairro Grã Duquesa. Os militares foram ao endereço dela e, ao perceber que estava em casa, fizeram uma abordagem. A jovem estava acompanhada dos seus três filhos: um bebê de 1 ano e 10 meses e duas crianças de 6 e 9 anos de idade.

Ao perceber a presença policial, a jovem começou a chorar. Ela foi informada de que os militares estavam ali para averiguar uma denúncia e quem autorizou a entrada deles foi a avó dela. 

Conforme o boletim de ocorrência, a jovem admitiu que guardava drogas, 71 barras e cinco porções de maconha foram encontradas na geladeira da casa, envoltas em fitas verdes. Aos militares, a suspeita apontou que também tinha escondidas em uma cômoda barras de cocaína pura, conhecida como escama de peixe, e de crack. Todo o material foi recolhido.

Segundo o documento policial, a jovem contou que recebeu a droga ainda naquele dia na rodoviária da cidade, por uma pessoa que veio do Rio de Janeiro. Ela também relatou que uma grande quantidade de droga também chegou na cidade naquele dia, destinada aos bairros de Lourdes e Carapina, mas não soube dizer quem as recebeu.

A suspeita foi questionada sobre as embalagens serem idênticas a outros carregamentos de maconha recolhidos na cidade e apenas disse que a cor verde das embalagens está relacionada a um padrão de cor que define a qualidade de um produto. Ela foi presa em flagrante, passou por exames médicos e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, que segue com o caso.

Ao todo, o que foi apreendido?

  • 71 barras e 5 porções de maconha

  • 3 barras de cocaína pura (2 kg)

  • 1 barra de crack (400 g)

