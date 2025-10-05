Grande BH: homem que teve casa tomada pelo tráfico e mais 2 são executados

Um homem de 39 anos que teve a casa invadida pelo tráfico de drogas foi executado por atiradores encapuzados em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse sábado (4/10). Dois outros homens, ainda não identificados, também foram vítimas do ataque.

De acordo com o boletim de ocorrência, a região onde os corpos foram encontrados, em uma casa do bairro Marajoara Olhos D’Água, é conhecida por intenso tráfico de drogas. Vizinhos relataram aos militares que o homem de 39 anos era dono da residência, que havia sido apossada por traficantes, sem a autorização dele, e que lá era feita a venda de drogas.

Gritos e disparos foram ouvidos às 21h30. Conforme os relatos, quatro homens encapuzados entraram na casa, atiraram contra as vítimas que estavam lá dentro e fugiram em um Fiat Argo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o médico de plantão confirmou a morte dos três. Conforme os registros, os outros dois homens que também foram vítimas da execução têm aparência de idade em torno dos 40 anos, mas não portavam documentos de identificação.

Segundo o documento policial, a perícia recolheu cápsulas de carabinas 556 e outras de calibre 32. A quantidade exata das balas recolhidas e dos disparos que atingiram as vítimas não foi informada.

Os corpos dos três foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim, onde passarão por exames que definirão as circunstâncias exatas da morte e a identificação de dois.

Até o momento, não há suspeitos ou a motivação identificada. Nenhum atirador foi localizado ou preso. O caso segue sob investigação da 4ª Delegacia de Polícia de Betim.