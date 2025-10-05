Assine
DESTRUIU CELULAR

Dupla ligada ao tráfico e a tiroteios é presa após perseguição e incêndio

Jovens fazem parte da "Tropa do Leste" em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. Ambos são considerados indivíduos de alta periculosidade

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
05/10/2025 12:03

Suspeitos voltaram para buscar arma que abandonaram em lote e acabaram presos
Suspeitos voltaram para buscar arma que abandonaram em lote e acabaram presos crédito: Divulgação/Polícia Militar

Dois jovens de 24 e 25 anos, membros de uma gangue envolvida no tráfico de drogas de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, foram presos após tiroteios na cidade na madrugada deste domingo (5/10). Ao ser preso, um deles tentou destruir o telefone e causou um pequeno incêndio dentro da viatura policial.

De acordo com o boletim policial, militares patrulhavam a região do bairro Jardim Atalaia quando ouviram barulhos de tiros. Na sequência aos sons, viram a dupla correndo com um deles com uma arma em punho, saindo de um lote.

Os militares se aproximaram e os dois fugiram a pé. Foi feita uma varredura no lote onde estavam e os policiais encontraram um revólver de calibre 44 com cinco munições intactas. Assim que recolhida a arma, os militares seguiram em incursão pelas ruas do bairro e viram novamente a dupla, que saiu correndo. 

Conforme os registros, os policiais ouviram diversos tiros vindo na direção deles e precisaram aguardar até tentar contato novamente com os suspeitos. Em certo momento, os dois voltaram ao lote onde estavam para recolher o revólver que tinham abandonado e acabaram abordados e presos. 

Segundo o documento, o jovem de 24 anos foi colocado no camburão. Ele tentou destruir o celular que carregava e o aparelho pegou fogo. Com isso, os militares retiraram o jovem e o telefone da viatura, que não sofreu danos. O jovem também não se queimou.

Militares da região afirmam que a dupla tem envolvimento no tráfico de drogas na região. Conforme consta, eles pertencem à gangue “Tropa do Leste” e são suspeitos de participar de tiroteios no bairro Atalaia. Ambos são considerados cidadãos de alta periculosidade pelo envolvimento com quadrilhas e grande número de registros policiais.

A arma usada contra a equipe policial não foi encontrada. O caso segue com a Polícia Civil.

