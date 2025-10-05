Dupla ligada ao tráfico e a tiroteios é presa após perseguição e incêndio

Dois jovens de 24 e 25 anos, membros de uma gangue envolvida no tráfico de drogas de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, foram presos após tiroteios na cidade na madrugada deste domingo (5/10). Ao ser preso, um deles tentou destruir o telefone e causou um pequeno incêndio dentro da viatura policial.

De acordo com o boletim policial, militares patrulhavam a região do bairro Jardim Atalaia quando ouviram barulhos de tiros. Na sequência aos sons, viram a dupla correndo com um deles com uma arma em punho, saindo de um lote.

Os militares se aproximaram e os dois fugiram a pé. Foi feita uma varredura no lote onde estavam e os policiais encontraram um revólver de calibre 44 com cinco munições intactas. Assim que recolhida a arma, os militares seguiram em incursão pelas ruas do bairro e viram novamente a dupla, que saiu correndo.

Conforme os registros, os policiais ouviram diversos tiros vindo na direção deles e precisaram aguardar até tentar contato novamente com os suspeitos. Em certo momento, os dois voltaram ao lote onde estavam para recolher o revólver que tinham abandonado e acabaram abordados e presos.

Segundo o documento, o jovem de 24 anos foi colocado no camburão. Ele tentou destruir o celular que carregava e o aparelho pegou fogo. Com isso, os militares retiraram o jovem e o telefone da viatura, que não sofreu danos. O jovem também não se queimou.

Militares da região afirmam que a dupla tem envolvimento no tráfico de drogas na região. Conforme consta, eles pertencem à gangue “Tropa do Leste” e são suspeitos de participar de tiroteios no bairro Atalaia. Ambos são considerados cidadãos de alta periculosidade pelo envolvimento com quadrilhas e grande número de registros policiais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A arma usada contra a equipe policial não foi encontrada. O caso segue com a Polícia Civil.