FACADA

BH: homem que furtava em bairro da Região Norte é morto na porta de casa

Vítima descascava fios de cobre na porta de casa quando foi surpreendida. O caso aconteceu no bairro Novo Aarão Reis, na noite desse sábado (4)

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
05/10/2025 09:13

Segundo a PM, o homem estava caído na porta de casa quando foi encontrado por vizinhos
Segundo a PM, o homem estava caído na porta de casa quando foi encontrado por vizinhos crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

Um homem de 30 anos, conhecido no bairro Novo Aarão Reis por ser usuário de drogas e responsável por diversos furtos, foi morto esfaqueado na porta da própria casa. O caso aconteceu na Região Norte de Belo Horizonte (MG), na noite desse sábado (4/10).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi achada caída com uma perfuração de facada no tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e o médico de plantão confirmou a morte ainda no local.

Uma testemunha relatou que, antes do crime, viu o homem sentado na porta da casa enquanto descascava fios de cobre. Momentos depois, ela entrou em casa. Ao sair novamente, encontrou a vítima caída. 

Um outro vizinho também viu o homem caído e chamou o irmão dele. Aos militares, o parente contou que a vítima estava causando muitas confusões no bairro relativas a furtos. Segundo ele, em data passada, o irmão chegou a ser agredido por causa desses descontentamentos.

A perícia esteve na cena do crime e fez levantamentos que auxiliarão nas investigações, que seguem com a 4ª Delegacia de Polícia de Venda Nova. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte para exames. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. 

