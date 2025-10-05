BH: homem que furtava em bairro da Região Norte é morto na porta de casa
Vítima descascava fios de cobre na porta de casa quando foi surpreendida. O caso aconteceu no bairro Novo Aarão Reis, na noite desse sábado (4)
Um homem de 30 anos, conhecido no bairro Novo Aarão Reis por ser usuário de drogas e responsável por diversos furtos, foi morto esfaqueado na porta da própria casa. O caso aconteceu na Região Norte de Belo Horizonte (MG), na noite desse sábado (4/10).
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi achada caída com uma perfuração de facada no tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e o médico de plantão confirmou a morte ainda no local.
Uma testemunha relatou que, antes do crime, viu o homem sentado na porta da casa enquanto descascava fios de cobre. Momentos depois, ela entrou em casa. Ao sair novamente, encontrou a vítima caída.
Um outro vizinho também viu o homem caído e chamou o irmão dele. Aos militares, o parente contou que a vítima estava causando muitas confusões no bairro relativas a furtos. Segundo ele, em data passada, o irmão chegou a ser agredido por causa desses descontentamentos.
A perícia esteve na cena do crime e fez levantamentos que auxiliarão nas investigações, que seguem com a 4ª Delegacia de Polícia de Venda Nova. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte para exames. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.