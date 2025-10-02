BH: briga perto de UPA termina em morte e venda de arma no ferro-velho

Uma briga envolvendo três homens em situação de rua perto da UPA Oeste, em BH, terminou com um deles, de 47 anos, morto a facadas. O caso aconteceu no Bairro Jardim América, na madrugada desta quinta-feira (2/10).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima deu entrada na UPA com duas perfurações de faca, sendo uma na cabeça e outra no pescoço. A equipe médica atendeu o homem, em estado grave, mas ele morreu na unidade.

Próxima à UPA, uma pessoa em situação de rua disse que passou a noite no local e presenciou o crime. Segundo ela, a vítima estava dormindo e, em determinado momento, se levantou e foi em direção a outro homem. Os dois começaram a discutir, e o conflito seguiu para uma luta corporal.

Ainda conforme o relato, o suspeito, de 42 anos, imobilizou a vítima, e um outro homem, de 26, aplicou golpes de faca.

Momentos depois, o homem que imobilizou a vítima subiu a Avenida Barão Homem de Melo enrolado em um cobertor, enquanto o outro saiu correndo.

As fugas de ambos foram registradas por câmeras de segurança.

Testemunhas relataram que um dos suspeitos foi a um ferro-velho e vendeu alguns materiais. Aos militares, o proprietário relatou que conheceu o homem e comprou alguns itens, inclusive uma faca que é a provável arma utilizada no crime.

O suspeito mais velho foi encontrado com as mesmas roupas vistas nas câmeras de segurança e negou ter participado do crime. Questionado sobre a faca, ele disse que não vendeu nada no estabelecimento. Sobre as roupas, afirmou que preferia se manter em silêncio.

Conforme o documento policial, os militares seguiram à casa registrada como o endereço do suspeito mais jovem e foram recebidos pela mãe dele, que disse que o filho estava em situação de rua e dormia em frente à UPA Oeste.

O suspeito de 42 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil no Barreiro, que segue com as investigações do caso. Até o momento, o suspeito mais novo não foi encontrado.