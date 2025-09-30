Assine
VIOLÊNCIA

Cabeleireiro é morto dentro de apartamento em Juiz de Fora

De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito assumiu a autoria do crime e foi preso em flagrante

Matheus Brum - Especial para o EM
30/09/2025 20:37

O cabeleireiro Ozeas Gandra, de 58 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (30/9), no apartamento onde morava
O cabeleireiro Ozeas Gandra, de 58 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (30/9), no apartamento onde morava crédito: Divulgação/ Redes Sociais

O cabeleireiro Ozeas Gandra, de 58 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (30/9), no apartamento onde morava, localizado em uma galeria no Centro de Juiz de Fora, entre a Rua Jarbas de Lery Santos e a Rua São.

De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito assumiu a autoria do crime e foi preso em flagrante. Ele relatou que teria passado a noite no apartamento e usado crack no local. Pela manhã, a vítima queria manter relações sexuais. Após se negar, segundo o depoimento, os dois entraram em luta corporal quando a vítima trancou a porta do apartamento. Durante a briga, o suspeito enforcou o cabeleireiro, que não resistiu.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias do crime. A vítima era conhecida na região por seu trabalho no ramo da beleza.

