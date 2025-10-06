Homem baleado por policial em confusão morre em acidente de carro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, Édson Elosio Borges dos Reis, de 39 anos, morreu em consequência de um acidente, na noite de domingo, em Ipatinga (MG), no Vale do Aço, onde o irmão dele, Herivelton, de 32 anos, bateu uma Chevrolet Montana contra uma árvore.

Antes do acidente, na Avenida Zita Soares de Oliveira, Bairro Novo Centro, no entanto, Édson se envolveu em uma briga com um policial militar, em quem deu um soco e acabou levando um tiro em uma das pernas.

Como foi?

Tudo começou em uma festa com música, que acontecia no Bairro Novo Centro. Vários motoristas estacionaram carros em portas de garagens de casas e prédios.

Em função disso, um morador de um dos prédios, que precisava sair de casa no carro dele, e já tinha esperado por uma hora, pediu ajuda à Polícia Militar. Um Fiat Linea estava bloqueando a saída da garagem do edifício.

Com a chegada da PM, os policiais solicitaram, na festa, que fossem anunciados em um microfone a placa e o veículo, pedindo que o motorista retirasse o carro. Mas ele não apareceu. A PM chamou então um guincho para fazer o reboque.

Ao verem o guincho, participantes da festa passaram a afrontar os policiais. Segundo o boletim de ocorrência, Edson discutiu com um sargento PM e desferiu nele um soco. O policial caiu. Édson partiu pra cima dele e, de acordo com o B.O., para se defender, o policial sacou um revólver e atirou, atingindo a perna direita de Édson.

Nesse instante, apareceu Herivelton, irmão de Edson. Ele e um amigo, Thailon da Silva Ramos, de 25 anos, pegaram Edson e o colocaram na cabine da caminhonete Montana para levar a vítima do tiro a um hospital.

Os policiais tentaram impedir que ele deixasse a festa levando o irmão ferido porque haviam pedido socorro do Samu, mas, diz a polícia, Herivelton não quis ouví-los. Com Thailon na carroceria, ele arrancou o carro, em alta velocidade.

Ao chegar a um cruzamento da avenida, Herivelton perdeu o controle da direção, subiu no canteiro e atingiu uma árvore. A batida foi do lado do passageiro, onde estava Édson, que ficou ferido na cabeça e morreu. Herivelton e Thailon, também feridos, foram levados para uma unidade de saúde de Ipatinga.

O policial teve a arma recolhida e foi afastado temporariamente do serviço de rua. Uma sindicância foi aberta para investigar o caso.