CAMINHÕES COM CARRO

BR-381: acidente grave mata duas pessoas e para trânsito

Colisão ocorreu em Sabará (MG) e provocou interdição da rodovia nos dois sentidos

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/10/2025 12:28

carreta atravessada na pista
Acidente gravíssimo na BR-381, em Sabará crédito: Redes Sociais/Reprodução

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo dois caminhões e um carro na manhã desta segunda-feira (6/10), na BR-381, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de BH.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 428 da rodovia. Os mortos são os motoristas dos caminhões de frigorífico e de reciclagem.

Imagens registradas por motoristas mostram os veículos destruídos pelo impacto. A cabine de um dos caminhões ficou retorcida e há óleo derramado na pista. A carreta ficou atravessada na rodovia.

A BR-381 foi totalmente interditada nos dois sentidos para o trabalho das equipes de resgate. Não há previsão para liberação, a recomendação é evitar o trecho e utilizar rotas alternativas.

congestionamento na BR-381
Congestionamento no sentido Itabira, a fila está próximo ao posto Ravena Redes Sociais/Reprodução

Quatro acidentes em menos de 12 horas

Esse foi o quarto acidente na BR-381 em menos de 12 horas. O primeiro foi relatado mais cedo em reportagem, uma carreta derramou a carga que transportava e interditou completamente a BR-381, em Brumadinho (MG), na Grande BH, na noite desse domingo (5).

Também na noite de domingo (5/10), uma carreta tombou no trevo de Caeté (MG), no sentido Vitória (ES). Já na manhã desta segunda-feira, no mesmo sentido, uma batida entre três carros foi registrada em Ravena (MG, Km 435), distrito de Sabará. Esse último foi próximo ao acidente grave que deixou dois mortos, com apenas sete quilômetros de distância. 

acidente-de-transito br-381 brumadinho caete sabara

