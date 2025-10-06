BH: incêndio em prédio abandonado atinge mata do Ouro Preto

O incêndio que começou no alto de um prédio abandonado no Bairro Engenho Nogueira, na Região da Pampulha, na tarde desta segunda-feira (6/10), chegou à mata do Bairro Ouro Preto. É o que apurou a reportagem do Jornal Estado de Minas no local do incêndio.

Nove viaturas, com 27 militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), atuam na ocorrência. Todos os agentes são lotados no 3º Batalhão, da Avenida Antônio Carlos.

Neste momento, a corporação combate as chamas tanto no prédio incendiado quanto na mata. “O fogo começou no alto de um dos prédios e a madeira incendiada veio caindo para outras partes da edificação e para a vegetação no entorno”, explicou o tenente-coronel Luciano ao EM.

Bombeiros combatem as chamas na divisa entre os bairros Ouro Preto e Engenho Nogueira, na Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda Leandro Couri/EM/D.A. Press Bombeiros combatem as chamas na divisa entre os bairros Ouro Preto e Engenho Nogueira, na Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda Leandro Couri/EM/D.A. Press Bombeiros combatem as chamas na divisa entre os bairros Ouro Preto e Engenho Nogueira, na Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda Leandro Couri/EM/D.A. Press Bombeiros combatem as chamas na divisa entre os bairros Ouro Preto e Engenho Nogueira, na Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda Leandro Couri/EM/D.A. Press Bombeiros combatem as chamas na divisa entre os bairros Ouro Preto e Engenho Nogueira, na Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda Leandro Couri/EM/D.A. Press Bombeiros combatem as chamas na divisa entre os bairros Ouro Preto e Engenho Nogueira, na Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda Leandro Couri/EM/D.A. Press Voltar Próximo

À reportagem, o militar contou que o incêndio foi intensificado por uma grande quantidade de madeira que estava sendo utilizada no prédio como escoramento e estava em estoque. “Há excesso de material combustível. Há madeira em vários andares que já notamos que está incendiando, estamos fazendo o controle, precisamos resfriar o material senão volta pra incendiar”, explicou.

Ainda não foi definido o que causou o incêndio. Segundo a corporação, ainda não foram constatadas evidências que provem que o incêndio tenha tido origem criminosa. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Obra abandonada

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Política Urbana, informou que o prédio onde aconteceu o incêndio está com a obra paralisada. Atualmente, o terreno é monitorado regularmente, com manutenções realizadas pelo proprietário.

Segundo a PBH, o Alvará de Construção foi emitido em 2009, válido até 2014. O documento foi revalidado em 2020 e venceu novamente em 2022. Neste meio tempo, em 2018, o proprietário foi autuado por obra sem licença. A vistoria mais recente foi realizada em 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Em vistoria de rotina realizada em agosto deste ano, a fiscalização constatou deterioração das bandejas de contenção e presença de vegetação alta, motivo pelo qual foi emitida notificação para regularização”, explicou. Novas vistorias já estão agendadas para acompanhamento.

Até o momento, a Defesa Civil não foi acionada para a ocorrência.

