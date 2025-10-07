Homem é preso por provocar incêndio em parque no Norte de Minas
Suspeito confessou ter utilizado fogo para limpar terreno nas proximidades da área de preservação em Montes Claros
Um homem foi preso após confessar ser o autor do incêndio que atingiu o Parque Estadual da Lapa Grande em Montes Claros, no Norte de Minas, na tarde dessa segunda-feira (6/10).
O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater focos de incêndio em uma vegetação na região da Trilha do Contra-Relógio quando identificou uma nova frente de chamas na área da Cachoeira do Giné.
No local, encontraram uma linha de incêndio ativa, avançando rapidamente pela vegetação seca e pelas folhas acumuladas no solo.
Após uma avaliação da situação, as equipes traçaram uma estratégia de combate, evitando danos mais graves a vegetação do parque.
Durante a ocorrência, os bombeiros identificaram que o incêndio teve início em uma área particular próxima ao limite da área de preservação. O proprietário, ao tentar limpar o terreno com fogo, perdeu o controle das chamas, que acabaram atingindo o interior do parque.
O homem foi localizado e, depois ter confessado o crime, foi encaminhado pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia Civil do município para prestar esclarecimentos com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998).
Incêndio
O Corpo de Bombeiros reforça que o uso do fogo para limpeza de áreas urbanas ou rurais é proibido sem autorização dos órgãos ambientais competentes. Mesmo quando não há intenção de causar prejuízo, essa prática representa um risco elevado para o meio ambiente e a segurança da população.
Durante o período de estiagem, as queimadas tornam-se ainda mais perigosas, pois a vegetação seca e o clima quente favorecem a propagação do fogo. Além de destruir a fauna e a flora, os incêndios florestais liberam fumaça e gases tóxicos, comprometendo a qualidade do ar e a saúde das pessoas.
A corporação orienta que, para evitar tragédias ambientais, a população adote medidas preventivas:
- Não utilize fogo para limpar terrenos ou áreas rurais.
- Mantenha aceiros (faixas de terra sem vegetação) ao redor de propriedades e plantações.
- Evite descartar bitucas de cigarro ou lixo em áreas de vegetação.
- Comunique imediatamente focos de incêndio pelo número 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata