Homem é preso por provocar incêndio em parque no Norte de Minas

Um homem foi preso após confessar ser o autor do incêndio que atingiu o Parque Estadual da Lapa Grande em Montes Claros, no Norte de Minas, na tarde dessa segunda-feira (6/10).

Após uma avaliação da situação, as equipes traçaram uma estratégia de combate, evitando danos mais graves a vegetação do parque.

Durante a ocorrência, os bombeiros identificaram que o incêndio teve início em uma área particular próxima ao limite da área de preservação. O proprietário, ao tentar limpar o terreno com fogo, perdeu o controle das chamas, que acabaram atingindo o interior do parque.

O homem foi localizado e, depois ter confessado o crime, foi encaminhado pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia Civil do município para prestar esclarecimentos com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998).

Incêndio O Corpo de Bombeiros reforça que o uso do fogo para limpeza de áreas urbanas ou rurais é proibido sem autorização dos órgãos ambientais competentes. Mesmo quando não há intenção de causar prejuízo, essa prática representa um risco elevado para o meio ambiente e a segurança da população.

Durante o período de estiagem, as queimadas tornam-se ainda mais perigosas, pois a vegetação seca e o clima quente favorecem a propagação do fogo. Além de destruir a fauna e a flora, os incêndios florestais liberam fumaça e gases tóxicos, comprometendo a qualidade do ar e a saúde das pessoas.

A corporação orienta que, para evitar tragédias ambientais, a população adote medidas preventivas:

Não utilize fogo para limpar terrenos ou áreas rurais.

Mantenha aceiros (faixas de terra sem vegetação) ao redor de propriedades e plantações.

Evite descartar bitucas de cigarro ou lixo em áreas de vegetação.

Comunique imediatamente focos de incêndio pelo número 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).