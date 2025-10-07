Bombeiros combatem incêndio entre duas cidades do Sul de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O Corpo de Bombeiros de São Lourenço, no Sul de Minas Gerais, combate um grande incêndio na zona rural de Pouso Alto, na mesma região, que está em seu terceiro dia. O fogo atinge áreas de pastagens e mata fechada.

O incêndio apresenta diversos focos ativos, exigindo ações contínuas desde o dia 4 de outubro, segundo informações dos bombeiros. Nesta segunda-feira (6), as guarnições contaram com o apoio da brigada do Templo Budista de Mato Dentro, da cidade de Soledade, e da brigada de Pouso Alto. A equipe de reforço atuou de forma integrada com os bombeiros no combate às chamas.

A prioridade dos bombeiros foi proteger as residências próximas ao incêndio e não permitir que as chamas avançassem em direção ao perímetro urbano de São Lourenço. No entanto, o fogo segue em propagação no sentido de Pouso Alto.

O combate às chamas precisou ser interrompido ontem ao anoitecer, devido às condições do terreno, que é acidentado, e também por causa do risco elevado aos combatentes.

Nesta terça-feira (7/10), um trabalho é retomado durante atuação conjunto entre o Corpo de Bombeiros e brigadistas voluntários das regiões afetadas.