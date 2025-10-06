Assine
SUSTO

BH: incêndio no Hospital Risoleta Neves mobiliza bombeiros

Chamas começaram em um dos equipamentos do Serviço de Nutrição e Dietética da unidade de saúde no Venda Nova. Apesar do susto ninguém ficou ferido

Clara Mariz
06/10/2025 15:11

Hospital Risoleta Tolentino Neves
Brigada de Incêndio do hospital conseguiu conter princípio de fogo e pacientes não tiveram que ser realocados crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Pacientes e funcionários do Hospital Risoleta Tolentino Neves, no Bairro Vila Cloris, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, viveram momentos de tensão no início da tarde desta segunda-feira (6/10) depois que um dos equipamentos da unidade pegou fogo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

Em nota, o hospital informou que às 12h30 foi registrado o princípio de incêndio em um dos equipamentos do Serviço de Nutrição e Dietética. Segundo a administração da unidade de saúde, de imediato, a Brigada de Incêndio foi acionada e começou a conter as chamas.

Devido ao risco, alguns trabalhadores que estavam próximo ao local do incêndio foram retirados. O combate durou cerca de 30 minutos e, conforme o hospital, às 13 horas todos os funcionários foram autorizados a retornar ao prédio. 

Mesmo com a contenção das chamas, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar uma vistoria de segurança antes da liberação total do espaço. “Não houve interrupção da assistência aos pacientes internados”, afirmou a gestão do Hospital Risoleta Neves. 

