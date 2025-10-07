BH: laudo sobre suspeita de intoxicação com metanol deve sair em 2 dias

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O laudo que vai confirmar ou não a possível intoxicação de uma mulher de 48 anos por metanol em Belo Horizonte deverá ficar pronto em até dois dias. A informação foi confirmada por Sandro Chaves, chefe do Laboratório de Toxicologia Forense da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que ficou responsável pela análise das amostras suspeitas.

Sandro Chaves explica que o laboratório da corporação é um dos únicos do país qualificados para fazer o levantamento. O perito criminal afirma que o prazo para liberar os resultados é curto uma vez que, caso necessário, a paciente precisará receber o antídoto contra o composto. Ainda segundo o perito, nos dois casos suspeitos os pacientes consumiram bebidas alcoólicas de procedência duvidosa.

“As amostras do caso de BH foram entregues nesta terça-feira e já estão sendo analisadas. Vamos procurar presença tanto de metanol, quanto de metabólito ácido fórmico, que é um metabólito tóxico proveniente da transformação do metanol”, disse Chaves.

A suspeita de intoxicação por metanol na capital mineira foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nesta manhã. Uma outra suspeita foi registrada em Poços de Caldas, no Sul do Estado, mas foi descartada depois de análise do laboratório do Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas (Unicamp), em São Paulo.

A paciente de 46 anos esteve internada em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade. Ela foi internada depois de apresentar dor abdominal, náuseas, vômitos e dor de cabeça. Procurada, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) esclareceu que a Secretaria Municipal de Saúde acompanha o caso e informou as autoridades.

O que fazer em caso de suspeita de intoxicação?

A SES-MG recomenda que a população não consuma bebida alcoólica de procedência duvidosa. Em caso de sintomas como náusea, vômito, dor abdominal, alteração visual e sonolência, a orientação é buscar ajuda médica imediata.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG) segue disponível 24 horas para orientação técnica e assistência a possíveis casos de intoxicação. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CIATox/MG pelos números 0800- 722-6001 e (31) 3239-9308.