PM apreende bebidas falsificadas em galpão da Grande BH
Denúncia anônima levou militares do 66º BPM a um galpão no bairro Jardim das Alterosas, em Betim
compartilheSIGA
A Polícia Militar apreendeu cerca de 120 engradados de cerveja falsificada em um galpão localizado no bairro Jardim das Alterosas 2ª Seção, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (7/10).
Leia Mais
A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima recebida pelo 66º Batalhão da PM, que apontava movimentação suspeita no local. Quando os militares chegaram, os suspeitos já haviam fugido, deixando para trás uma grande quantidade de bebidas possivelmente adulteradas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Matéria em atualização