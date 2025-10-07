Assine
OPERAÇÃO

PM apreende bebidas falsificadas em galpão da Grande BH

Denúncia anônima levou militares do 66º BPM a um galpão no bairro Jardim das Alterosas, em Betim

QH
Quéren Hapuque*
07/10/2025 11:17

Segundo a corporação, os suspeitos fugiram antes da chegada das viaturas
Segundo a corporação, os suspeitos fugiram antes da chegada das viaturas crédito: Reprodução/PMMG

A Polícia Militar apreendeu cerca de 120 engradados de cerveja falsificada em um galpão localizado no bairro Jardim das Alterosas 2ª Seção, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (7/10).

A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima recebida pelo 66º Batalhão da PM, que apontava movimentação suspeita no local. Quando os militares chegaram, os suspeitos já haviam fugido, deixando para trás uma grande quantidade de bebidas possivelmente adulteradas.

Matéria em atualização


