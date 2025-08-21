Assine
FORA DA DATA E AVARIADO

Distribuidoras são interditadas por vender bebidas falsificadas e vencidas

Fiscalização em Uberlândia (MG) flagra produtos vencidos e falsificados em distribuidoras; a proprietária foi presa em flagrante

21/08/2025 10:34

CC
A fiscalização foi motivada por denúncias de irregularidades ligadas à venda de bebidas alcoólicas crédito: Reprodução/MPMG

Duas distribuidoras de bebidas alcoólicas foram interditados nessa terça-feira (19/8) em Uberlândia (MG), no Triângulo, em operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). 

A ação teve como objetivo apurar possíveis infrações às normas de defesa do consumidor, especialmente diante do funcionamento ininterrupto dos estabelecimentos, que vinham favorecendo aglomerações e a realização de festas em logradouros públicos, com som em volume acima do permitido, consumo excessivo de álcool e de outras substâncias ilícitas, situações que causavam perturbação do sossego e favoreciam crimes e outros atos infracionais.

 

A operação foi conduzida pela Coordenadoria Regional de Defesa do Consumidor de Uberlândia, em parceria com as Polícias Militar e Civil de Minas Gerais, Receita Estadual, Vigilância Sanitária Municipal e fiscais de posturas da Prefeitura.

O que foi encontrado?

Durante a fiscalização, foram encontrados produtos avariados ou com prazo de validade vencido, colocando em risco a saúde dos consumidores. Em um dos estabelecimentos, os fiscais constataram ainda a comercialização de uísque falsificado e de mercadorias sem comprovação de origem legal.

 

Por causa das irregularidades, a proprietária do estabelecimento foi autuada e presa em flagrante. Ao final da operação, os fiscais interditaram os dois estabelecimentos de forma cautelar.

