Distribuidoras são interditadas por vender bebidas falsificadas e vencidas

Duas distribuidoras de bebidas alcoólicas foram interditados nessa terça-feira (19/8) em Uberlândia (MG), no Triângulo, em operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).



A ação teve como objetivo apurar possíveis infrações às normas de defesa do consumidor, especialmente diante do funcionamento ininterrupto dos estabelecimentos, que vinham favorecendo aglomerações e a realização de festas em logradouros públicos, com som em volume acima do permitido, consumo excessivo de álcool e de outras substâncias ilícitas, situações que causavam perturbação do sossego e favoreciam crimes e outros atos infracionais.

A operação foi conduzida pela Coordenadoria Regional de Defesa do Consumidor de Uberlândia, em parceria com as Polícias Militar e Civil de Minas Gerais, Receita Estadual, Vigilância Sanitária Municipal e fiscais de posturas da Prefeitura.

O que foi encontrado?

Durante a fiscalização, foram encontrados produtos avariados ou com prazo de validade vencido, colocando em risco a saúde dos consumidores. Em um dos estabelecimentos, os fiscais constataram ainda a comercialização de uísque falsificado e de mercadorias sem comprovação de origem legal.

Por causa das irregularidades, a proprietária do estabelecimento foi autuada e presa em flagrante. Ao final da operação, os fiscais interditaram os dois estabelecimentos de forma cautelar.