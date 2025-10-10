Suspeitos de falsificarem cervejas em galpão são presos na Grande BH

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu dois homens, de 18 e 20 anos, suspeitos de falsificarem cervejas em um galpão, nesta sexta-feira (10/10), em São José da Lapa, na Grande BH.

Ao chegarem no local, militares constataram que o espaço armazenava diversos engradados de uma cerveja de menor valor comercial que, provavelmente, teriam os rótulos substituídos pelo de outra marca de maior valor. Os rótulos da marca de maior valor

Em vídeo divulgado pela corporação é possível verificar que o galpão estava bastante sujo, com entulhos.

Além das garrafas e rótulos, os policiais ainda encontraram uma máquina artesanal para substituição das tampas - que seriam novas e também de uma outra marca.

