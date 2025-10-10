Fiscalização: bebidas suspeitas são recolhidas em Poços de Caldas

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em uma ação em conjunto com a Receita Federal, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e a Vigilância Sanitária, fez uma operação em diversas lojas de conveniência da cidade de Poços de Caldas (MG), no Sul do estado, na noite dessa quinta-feira (9/10).

Conforme os registros, dez estabelecimentos foram fiscalizados. Ao todo, nove garrafas que não tiveram a procedência confirmada foram recolhidas para análise. Segundo a PM, os rótulos estavam irregulares e as bebidas, possivelmente, foram importados de forma ilegal, configurando o crime de descaminho.

A operação também resultou na apreensão de uma substância esverdeada, com características similares à maconha, e em uma motocicleta em situação irregular.

A ação teve como objetivo verificar a regularidade do funcionamento desses estabelecimentos comerciais, de maneira a verificar a regularidade do funcionamento, origem e procedência de bebidas e produtos comercializados, em especial bebidas alcoólicas e cigarros. Com isso, as fiscalizações previnem a circulação de produtos sem controle sanitário e combatem práticas ilícitas.

Operação similar

Na sexta-feira (3) da última semana, uma operação semelhante foi realizada pela Polícia Federal (PF) na cidade. A ação, que também teve como alvo cidades dos estados de São Paulo e Santa Catarina, fiscalizou indústrias de bebidas.

Na ocasião, amostras de bebidas produzidas e armazenadas foram recolhidas para análise químico-sanitária. De acordo com a PF, as verificações buscaram identificar a conformidade dos insumos utilizados, eventual presença de substâncias proibidas ou em concentrações ilegais, além de avaliar a rastreabilidade dos lotes e responsabilidade pela fabricação ou manipulação. A corporação não informou se havia indícios de fabricação de bebidas com metanol.

Caso suspeito na cidade

Poços de Caldas foi uma das três cidades mineiras em que houve casos suspeitos de intoxicação por metanol. A suspeita foi registrada na segunda-feira (6) e descartada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) na terça (7/10).

Segundo a SES-MG, o caso foi notificado juntamente de outro em Belo Horizonte, que também foi descartado. Em ambos os casos, os pacientes começaram a apresentar os sintomas típicos de intoxicação após a ingestão de bebidas alcoólicas.

Situação no país

Conforme últimas atualizações do Ministério da Saúde, 24 casos de intoxicação por metanol foram confirmados no país. Minas Gerais segue fora das estatísticas. Os casos confirmados foram em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Outros 235 casos seguem em investigação em Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Piauí, Espírito Santo, Goiás, Acre, Paraíba, Rondônia, além dos estados com casos já confirmados.

Cinco mortes causadas por cauda da intoxicação por metanol já foram confirmadas em São Paulo. Onze mortes seguem em investigação no Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraíba e São Paulo, que concentra a maior quantidade de suspeitas e confirmações.