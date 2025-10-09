Assine
BARREIRO

BH: dois homens são presos em operação contra venda de bebidas adulteradas

A Polícia Civil de Minas Gerais também apreendeu aproximadamente 60 litros de líquido semelhante à cachaça

Laura Scardua
Clara Mariz
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
09/10/2025 17:14

A distribuidora foi localizada na Região do Barreiro, em Belo Horizonte
A distribuidora foi localizada na Região do Barreiro, em Belo Horizonte crédito: Divulgação PCMG

Dois homens, de 43 e 54 anos, foram presos em flagrante em uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) contra venda de bebidas adulteradas. A distribuidora foi localizada na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, nessa quarta-feira (8/10). 

De acordo com o delegado Túlio Leno, um dos suspeitos presos é proprietário do estabelecimento. O outro seria responsável pela distribuição das bebidas aos comércios na região do Barreiro e no entorno. “A Polícia Civil continua identificando outros autores e realizando as prisões desses indivíduos”, afirma o delegado.

A PCMG também apreendeu aproximadamente 60 litros de líquido semelhante à cachaça, que estavam em um tonel de madeira. No local, a equipe da 2º Delegacia Barreiro, também localizou 33 garrafas contendo bebida com rótulos idênticos aos dos recipientes apreendidos pela corporação em uma fábrica clandestina, na última segunda-feira (6/10), também no Barreiro. 

Fábrica clandestina

Ao menos 1,6 mil garrafas de cachaça falsificada foram apreendidas em uma fábrica clandestina no Bairro Cardoso, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O proprietário do imóvel, de 53 anos, foi preso em flagrante.

O imóvel, de três andares, foi adaptado para a produção do produto. De acordo com o delegado Túlio Leno, responsável pelo inquérito, o espaço não respeitava nenhuma norma de vigilância sanitária e as bebidas estavam armazenadas de maneira incorreta.

“Ele estruturou a casa dele como uma indústria para a fabricação de cachaça. São três andares sendo que no primeiro ele armazenava a bebida. Utilizando de tubos de construção civil e bombas, ele mandava a bebida alcoólica para o terceiro andar, onde era feito o envase”, explica o delegado.

Além das garrafas de bebida, no imóvel foram encontrados rótulos falsificados e maquinários para produção e armazenamento. Ainda segundo Leno, os investigadores também encontraram um caderno com anotações de possíveis comércios em que as cachaças eram distribuídas.

As investigações apontaram que o local não possuía qualquer tipo de autorização dos órgãos competentes — da Prefeitura de Belo Horizonte ou do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) — para a fabricação ou comercialização de cachaça.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

barreiro bebidas-adulteradas bh metanol preso venda

