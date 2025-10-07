Polícia Civil apreende mais de 1 mil garrafas de cachaça em bairro de BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Ao menos 1,6 mil garrafas de cachaça falsificada foram apreendidas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em uma fábrica clandestina no Bairro Cardoso, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O proprietário do imóvel foi preso em flagrante durante operação dessa segunda-feira (6/10).

O imóvel, de três andares, foi adaptado para a produção do produto. De acordo com o delegado Túlio Leno, responsável pelo inquérito, o espaço não respeitava nenhuma norma de vigilância sanitária e as bebidas estavam armazenadas de maneira incorreta.

“Ele estruturou a casa dele como uma indústria para a fabricação de cachaça. São três andares sendo que no primeiro ele armazenava a bebida. Utilizando de tubos de construção civil e bombas, ele mandava a bebida alcoólica para o terceiro andar, onde era feito o envase”, explica o delegado.

Além das garrafas de bebida, no imóvel foram encontrados rótulos falsificados e maquinários para produção e armazenamento. Ainda segundo Leno, os investigadores também encontraram um caderno com anotações de possíveis comércios em que as cachaças possam ter sido compradas.

Entre a bebidas apreendidas, os policiais encontraram dois tipos: uma clara e uma mais escura, remetendo a cachaças envelhecidas. Para produzir o segundo tipo, o investigado utilizava uma espécie de corante que chamava da caramelo.

“É importante destacar que o imóvel é um local completamente inapropriado, sem critério nenhum de assepsia. As garrafas estavam abertas, expostas, sem nenhum tipo de controle”, afirma Leno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a apreensão das mercadorias, as amostras das bebidas e dos materiais usados para a fabricação serão periciadas para constatar se há compostos tóxicos como metanol, dietileno e propilenoglicol.