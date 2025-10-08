Assine
Suspeita de intoxicação alimentar: escola vai retomar aulas nesta quinta

As atividades escolares foram suspensas nessa quarta-feira (8/10) após 63 estudantes apresentarem suspeita de intoxicação alimentar na terça-feira (7/10)

08/10/2025 18:23

As atividades escolares foram suspensas nessa quarta-feira (8/10) após 63 estudantes apresentarem suspeita de intoxicação alimentar na terça-feira (7/10)

As aulas na Escola Sandoval Soares de Azevedo, em Ibirité, na Região Metropolitana de BH, serão retomadas nesta quinta-feira (9/10), de acordo com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG). As atividades escolares foram suspensas nessa quarta-feira (8/10) após 63 estudantes apresentarem suspeita de intoxicação alimentar na terça-feira (7/10).

Os estudantes, em maioria adolescentes, foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Hospital e Maternidade Regional de Ibirité com sintomas de intoxicação alimentar, como vômito. A principal suspeita é que o mal-estar tenha sido causado pelo salpicão servido na merenda na terça-feira, mas a causa ainda está sendo investigada. A SEE-MG informou que nenhum dos alunos apresentou sintomas graves e foram liberados do hospital no mesmo dia.

A pasta da educação afirmou ainda que a escola, vinculada à Fundação Helena Antipoff (FHA), passou por um processo completo de higienização e que o dia letivo suspenso será reposto. A SEE-MG e a FHA seguem acompanhando os casos. 

A Secretaria de Educação está no aguardo dos resultados laboratoriais realizados. De acordo com a pasta, a Unidade Regional de Saúde de Belo Horizonte e a Secretaria Municipal de Saúde de Ibirité também acompanham os casos. 

  

De acordo com a FHA, todas as providências legais foram tomadas junto aos órgãos competentes, incluindo a Vigilância Sanitária, Polícia Civil e Polícia Militar.

Tópicos relacionados:

grande-bh ibirite intoxicacao-alimentar

