Ibirité: escola suspende aulas após suspeita de intoxicação por salpicão

A Escola Estadual Sandoval Soares de Azevedo, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem as aulas suspensas por tempo indeterminado por suspeita de intoxicação alimentar de mais de 60 alunos que comeram salpicão na tarde dessa terça-feira (7/10).

Segundo a Fundação Helena Antipoff (FHA), as aulas foram suspensas em todos os prédios da instituição nesta quarta-feira (8). “A decisão foi tomada de forma preventiva, para que possamos oferecer apoio à nossa comunidade escolar e garantir que todos sejam recebidos com segurança e bem-estar no retorno às atividades”, informou em nota.

De acordo com a FHA, todas as providências legais foram tomadas junto aos órgãos competentes, incluindo a Vigilância Sanitária, Polícia Civil e Polícia Militar. “A instituição segue acompanhando a situação com responsabilidade e transparência, reafirmando seu compromisso com a segurança, a saúde e o cuidado com todos”, finalizou o comunicado.

A decisão também suspende as aulas de sete escolas estaduais:

E. E. Sandoval Soares de Azevedo, do bairro Vila Rosário

E. E. de Ensino Fundamental e Médio, do bairro Novo Horizonte

E. E. Antônio Pinheiro Dinis, do bairro Jaçanã

E. E. dos Palmares, do bairro Palmares

E. E. Gyslaine de Freitas Araújo, do bairro Park Estrela do Sul

E. E. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, do bairro Parque Duval de Barros

E. E. Professora Yolanda Martins, do bairro Lago Azul

As infecções

Conforme informações da Prefeitura de Ibirité, 63 estudantes, a maioria adolescente, foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Hospital e Maternidade Regional de Ibirité, com sintomas de intoxicação alimentar.

Não houve registro de casos graves até a noite de terça-feira, segundo a gestão municipal. Para dar conta da alta demanda, médicos e enfermeiros fora da escala de plantão foram chamados para reforçar o atendimento.

O caso é acompanhado pela Prefeitura municipal e pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). Procurada pela reportagem, a PM informou que as diligências ainda estão em andamento para o registro da ocorrência.