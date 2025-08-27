Estado de Minas
Saúde

Quando a intoxicação alimentar vira emergência? 7 sintomas para não ignorar

O mal-estar pode ser mais sério do que parece; saiba identificar os sinais de alerta que indicam a necessidade de procurar um médico imediatamente.

Pedro Lopes
Pedro Lopes
Pedro Lopes
Pedro Lopes
Repórter
Jornalista do Trends
27/08/2025, 12:43 - atualizado em 27/08/2025, 13:06

emoji-doente-ou-emoticon-enjoado-precisa-vomitar-com-cara-verde_248162-322

A recente conclusão da investigação sobre a intoxicação alimentar que afetou uma família em Belo Horizonte, e que resultou em uma morte, trouxe à tona um alerta importante sobre os perigos do consumo de alimentos contaminados.

Leia: Intoxicação alimentar: as dicas de microbiologista do que se deve evitar comer

O caso evidencia como um problema aparentemente comum pode evoluir rapidamente para um quadro grave, tornando essencial saber diferenciar um simples mal-estar de uma emergência médica.

Na maioria das vezes, a intoxicação alimentar causa sintomas desconfortáveis, como náuseas, vômitos e diarreia, que desaparecem em poucos dias com repouso e hidratação.

Leia: Intoxicação alimentar: responsável por cerca de 600 mil mortes por ano

No entanto, certos sinais indicam que a infecção é mais séria e que o corpo está lutando contra um patógeno agressivo. Ignorar esses alertas pode levar a complicações severas, como desidratação grave, insuficiência renal e até mesmo a morte. Conhecer os sintomas que exigem atenção médica imediata é o primeiro passo para garantir uma recuperação segura.

A seguir, listamos sete sinais de intoxicação alimentar que nunca devem ser ignorados. Eles indicam que o quadro pode ser mais complexo do que parece e que a busca por um profissional de saúde é indispensável.

  • Febre alta e persistente;
  • Sinais claros de desidratação;
  • Diarreia que dura mais de três dias ou com sangue;
  • Vômitos frequentes que impedem a hidratação;
  • Dor abdominal intensa ou cólicas severas;
  • Sintomas neurológicos;
  • Confusão mental ou letargia.

