Intoxicação por metanol: Secretaria de Estado de Saúde apura morte suspeita
Caso foi divulgado em balanço do Ministério da Saúde nesta sexta-feira (10/10); possível vítima é um homem de 26 anos
Após a divulgação, nesta sexta-feira (10/10), de um balanço do Ministério da Saúde que aponta uma morte suspeita por intoxicação por metanol em Ipatinga, no Vale do Aço, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) se pronunciou sobre o caso. Por meio de nota, o órgão informou que “o óbito está sob investigação”.
De acordo com a SES, a possível vítima é um homem de 26 anos. O órgão informou ainda que amostras colhidas no corpo do rapaz já estão em análise no Instituto Médico Legal (IML) e deverão indicar a causa da morte.
Outros dois casos suspeitos já foram investigados em Minas Gerais, mas, em ambos, a contaminação por metanol foi descartada. Um deles ocorreu em Belo Horizonte, com uma mulher de 48 anos; o outro, em Poços de Caldas, no Sul do estado, e envolveu um homem de 25 anos.
A reportagem pediu um posicionamento da Prefeitura de Ipatinga e aguarda retorno.
No Brasil, há 12 mortes sob investigação por suspeita de intoxicação por metanol. Além do caso de Ipatinga, elas são: uma no Ceará, uma no Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco e seis em São Paulo.
No estado paulista, cinco óbitos já foram confirmados, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde.
No país, já são 29 casos de intoxicação por metanol confirmados, 217 em investigação e 249 suspeitas descartadas.