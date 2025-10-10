Intoxicação por metanol: Secretaria de Estado de Saúde apura morte suspeita

Após a divulgação, nesta sexta-feira (10/10), de um balanço do Ministério da Saúde que aponta uma morte suspeita por intoxicação por metanol em Ipatinga, no Vale do Aço, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) se pronunciou sobre o caso. Por meio de nota, o órgão informou que “o óbito está sob investigação”.

De acordo com a SES, a possível vítima é um homem de 26 anos. O órgão informou ainda que amostras colhidas no corpo do rapaz já estão em análise no Instituto Médico Legal (IML) e deverão indicar a causa da morte.

Outros dois casos suspeitos já foram investigados em Minas Gerais, mas, em ambos, a contaminação por metanol foi descartada. Um deles ocorreu em Belo Horizonte, com uma mulher de 48 anos; o outro, em Poços de Caldas, no Sul do estado, e envolveu um homem de 25 anos.

A reportagem pediu um posicionamento da Prefeitura de Ipatinga e aguarda retorno.

Brasil

No Brasil, há 12 mortes sob investigação por suspeita de intoxicação por metanol. Além do caso de Ipatinga, elas são: uma no Ceará, uma no Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco e seis em São Paulo.

No estado paulista, cinco óbitos já foram confirmados, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde.

No país, já são 29 casos de intoxicação por metanol confirmados, 217 em investigação e 249 suspeitas descartadas.