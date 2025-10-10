Genial/Quaest: 52% culpam crime organizado por metanol e 25% têm medo de beber

Um levantamento Genial/Quaest divulgado nesta sexta-feira, 10, mostra que 52% da população brasileira atribuem a crise do metanol ao crime organizado e 25% afirmam estar com medo de beber todos os tipos de bebidas alcóolicas, e não só destilados.

A pesquisa apontou que 35% da população brasileira consideram que a culpa pela adulteração de bebidas é das próprias empresas, 4% afirmam que o culpado é o governo federal e 2%, o governo de São Paulo. O restante atribuiu a culpa a “outros” ou não soube responder.

A Genial/Quaest detectou que 53% sabiam que a Polícia Federal investiga o caso. Além disso, 61% acham que os culpados serão punidos e 35% avaliam o contrário.

Entre os participantes da pesquisa, 50% responderam que não bebem, 25% afirmaram estar com medo de beber todas as bebidas alcoólicas, 14% temem consumir apenas de destilados e 11% disseram não ter medo.

O levantamento apontou ainda que 93% das pessoas souberam dos casos de intoxicação por metanol em bebidas alcóolicas e 7% não tinham ideia da crise.

O levantamento foi feito entre 2 e 5 de outubro, com dois mil brasileiros a partir de 16 anos. A margem de erro é de dois pontos percentuais.