Distribuidora de bebidas na Grande BH entra na mira da Polícia Civil
Estabelecimento localizado no Bairro Jardim dos Bandeirantes, em Contagem, passou por fiscalização nesta sexta-feira (10/10)
Policiais civis, além de agentes do Procon e da Vigilância Sanitária, fiscalizaram uma distribuidora de bebidas em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (10/10).
O estabelecimento, localizado no Bairro Jardim dos Bandeirantes, foi alvo da ação diante da suspeita de comercialização de bebidas falsificadas.
No entanto, durante as buscas, nenhum item irregular foi encontrado. Mesmo assim, a corporação instaurou uma investigação. A apuração está sob responsabilidade da 2ª Delegacia de Contagem.
Também nesta sexta-feira, um galpão em São José da Lapa, na Grande BH, foi alvo de uma operação da Polícia Militar. Dois homens, de 18 e 20 anos, suspeitos de falsificar cervejas no local, foram presos.
Além das garrafas e dos rótulos, os policiais encontraram uma máquina artesanal para substituição das tampas.
