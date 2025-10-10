Assine
overlay
Início Gerais
INVESTIGAÇÃO EM CURSO

Distribuidora de bebidas na Grande BH entra na mira da Polícia Civil

Estabelecimento localizado no Bairro Jardim dos Bandeirantes, em Contagem, passou por fiscalização nesta sexta-feira (10/10)

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
10/10/2025 23:20 - atualizado em 10/10/2025 23:29

compartilhe

SIGA
x
Durante as buscas, nenhum item irregular foi encontrado. Mesmo assim, a corporação instaurou uma investigação
Durante as buscas, nenhum item irregular foi encontrado. Mesmo assim, a corporação instaurou uma investigação crédito: PCMG

Policiais civis, além de agentes do Procon e da Vigilância Sanitária, fiscalizaram uma distribuidora de bebidas em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (10/10).

O estabelecimento, localizado no Bairro Jardim dos Bandeirantes, foi alvo da ação diante da suspeita de comercialização de bebidas falsificadas.

Leia Mais

No entanto, durante as buscas, nenhum item irregular foi encontrado. Mesmo assim, a corporação instaurou uma investigação. A apuração está sob responsabilidade da 2ª Delegacia de Contagem.

Também nesta sexta-feira, um galpão em São José da Lapa, na Grande BH, foi alvo de uma operação da Polícia Militar. Dois homens, de 18 e 20 anos, suspeitos de falsificar cervejas no local, foram presos.

Além das garrafas e dos rótulos, os policiais encontraram uma máquina artesanal para substituição das tampas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

bebidas distribuidora grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay