Suspeitos de falsificar cervejas em galpão são presos na Grande BH
Garrafas da bebida alcoólica, rótulos e tampas, aparentemente falsificados, foram encontrados em um galpão
A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu dois homens, de 18 e 20 anos, suspeitos de falsificar cervejas em um galpão, nesta sexta-feira (10/10), em São José da Lapa, na Grande BH.
Ao chegarem ao local, os militares constataram que o espaço armazenava diversos engradados de uma cerveja de menor valor comercial que, provavelmente, tinham os rótulos substituídos por rótulos de outra marca de maior valor.
Em vídeo divulgado pela corporação, é possível verificar que o galpão estava bastante sujo, com entulhos.
Além das garrafas e dos rótulos, os policiais ainda encontraram uma máquina artesanal para substituição das tampas - que seriam novas e também de outra marca.
