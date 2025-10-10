Procon apreende 1,2 tonelada de carne em local com mofo e fezes de insetos

Agentes do Procon apreenderam 1,2 tonelada de carne imprópria para o consumo na última quarta-feira (8/10) em uma empresa localizada no Bairro Morada Nova, em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (10/10) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), responsável pelo órgão de defesa do consumidor. A Polícia Militar e a Vigilância Sanitária também atuaram na ocorrência.

"No local, foram encontrados utensílios em mau estado de conservação, mofo e fezes de insetos. Também foram identificadas carnes prontas para venda sem comprovação de procedência e indícios de etiquetagem de outro estabelecimento", informou o MPMG.

A empresa alvo da ação não possuía registro sanitário. "O responsável pelo local já havia sido autuado pelas mesmas irregularidades. Embora tenha encerrado as atividades oficialmente, continuou produzindo de forma clandestina", completou.

