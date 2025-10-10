Vídeo: homem é atropelado por idoso de 91 anos em Uberaba

Um homem ficou em estado grave após ser atropelado em via pública de Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro, por uma Parati prata conduzida por um idoso, de 91 anos. O idoso prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

O atropelamento aconteceu na Avenida Deputado José Marcus Cherem na tarde desta quinta-feira (9/10) e foi flagrado por câmera de segurança.

O motorista relatou para a Polícia Militar (PM) que o homem apareceu na via, de repente, e mesmo freando não conseguiu impedir o impacto.

O motorista permaneceu no local e aguardou os trabalhos da perícia da Polícia Civil (PCMG), ainda conforme a PM.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou que a vítima sofreu traumas no tórax e na cabeça.