Vídeo: homem é atropelado por idoso de 91 anos em Uberaba

A vítima foi internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, no Triângulo Mineiro

RM
Renato Manfrim
10/10/2025 19:11

Vídeo: homem fica em estado grave após ser atropelado por idoso de 91 anos
Vídeo: homem fica em estado grave após ser atropelado por idoso de 91 anos crédito: Redes Sociais/Divulgação

Um homem ficou em estado grave após ser atropelado em via pública de Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro, por uma Parati prata conduzida por um idoso, de 91 anos. O idoso prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

O atropelamento aconteceu na Avenida Deputado José Marcus Cherem na tarde desta quinta-feira (9/10) e foi flagrado por câmera de segurança.

O motorista relatou para a Polícia Militar (PM) que o homem apareceu na via, de repente, e mesmo freando não conseguiu impedir o impacto.

O motorista permaneceu no local e aguardou os trabalhos da perícia da Polícia Civil (PCMG), ainda conforme a PM.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou que a vítima sofreu traumas no tórax e na cabeça.

