Defesa Civil de BH emite alerta de chuva até a manhã deste sábado (11/10)

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Defesa Civil de Belo Horizonte informou no fim da tarde desta sexta-feira (10/10) que capital pode registrar chuvas de até 20mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta á válido até as 8h deste sábado (11/10).

Mais cedo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também já havia citado BH entre as 518 cidades mineiras sob alerta de chuvas intensas até as 10h deste sábado (11/10). Segundo a previsão, as cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de precipitação, com ventos entre 40 km/h e 60 km/h.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Além do alerta do Inmet de chuva intensa até o início da manhã de sábado, a capital deve registrar amanhã preciptações ao longo do dia. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com chuva, raios e rajadas de vento ocasionais. As temperaturas mínima e máxima previstas são 15 °C e 28 °C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 45% à tarde.

Recomendações da Defesa Civil

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Caso note rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp.



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

