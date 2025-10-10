Casal é preso com 15 mil papelotes de cocaína em 'delivery de drogas'

A Polícia Militar interceptou cerca de 15 mil papelotes de cocaína, nessa quinta-feira (9/10), em Uberlândia. Com a apreensão, os policiais descobriram um "delivery de drogas" administrado por um casal.



Eles foram detidos no bairro Jardim Holanda, quando os policiais conferiam uma denúncia anônima e chegaram até aos entregadores. O esquema envolvia pedidos feitos por ligação e mensagens para que o casal levasse as drogas até o usuário.



A maior parte dos papelotes estava na mochila usada para entregas de comida, mas os militares seguiram até o apartamento do casal e lá estavam mais porções da droga.

O homem já tinha passagens por tráfico de drogas, mas a esposa foi pega pela primeira vez. Todo o material e o os presos seguiram para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.