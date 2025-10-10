Casal é preso com 15 mil papelotes de cocaína em 'delivery de drogas'
O esquema envolvia pedidos feitos por ligação e mensagens para que o casal levasse as drogas até o usuário.
compartilheSIGA
A Polícia Militar interceptou cerca de 15 mil papelotes de cocaína, nessa quinta-feira (9/10), em Uberlândia. Com a apreensão, os policiais descobriram um "delivery de drogas" administrado por um casal.
Leia Mais
Eles foram detidos no bairro Jardim Holanda, quando os policiais conferiam uma denúncia anônima e chegaram até aos entregadores. O esquema envolvia pedidos feitos por ligação e mensagens para que o casal levasse as drogas até o usuário.
- Trezentos quilos de queijo artesanal são apreendidos em rodovia de MG
- MG: homem que agrediu a mulher na delegacia é preso em flagrante
- Escola de música é furtada três vezes em 72 horas em bairro nobre de BH
A maior parte dos papelotes estava na mochila usada para entregas de comida, mas os militares seguiram até o apartamento do casal e lá estavam mais porções da droga.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O homem já tinha passagens por tráfico de drogas, mas a esposa foi pega pela primeira vez. Todo o material e o os presos seguiram para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.