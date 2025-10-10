Trezentos quilos de queijo artesanal são apreendidos em rodovia de MG

Quase 300 peças de queijo artesanal foram apreendidas na AMG-2560, nas proximidades do Distrito Industrial 3 de Uberaba, no Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (9/10), em ação conjunta da Polícia Militar Rodoviária (PMR) e do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). Dentro do caminhão foi constatado que as peças pesaram cerca de 300 quilos.

As peças de queijo, conforme a PMR, estavam armazenadas sem refrigeração, com acondicionamento inadequado e sem documentação fiscal ou sanitária exigida para transporte e comercialização.

A carga apreendida foi levada para barreira sanitária da BR-050 para inspeção e destinação correta. O caminhão apreendido foi encaminhado para pátio conveniado ao Detran.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) foi acionado para os procedimentos cabíveis.