Assine
overlay
Início Gerais
FISCALIZAÇÃO

Trezentos quilos de queijo artesanal são apreendidos em rodovia de MG

Em caminhão com acondicionamento inadequado, policiais apreenderam 280 peças do alimento na AMG-2560, em Uberaba, no Triângulo Mineiro

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim
RM
Renato Manfrim
Repórter
10/10/2025 14:51

compartilhe

SIGA
x
300 kg de queijo artesanal são apreendidos em rodovia de MG
300 kg de queijo artesanal são apreendidos em rodovia de MG crédito: Redes Sociais/Divulgação

Quase 300 peças de queijo artesanal foram apreendidas na AMG-2560, nas proximidades do Distrito Industrial 3 de Uberaba, no Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (9/10), em ação conjunta da Polícia Militar Rodoviária (PMR) e do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). Dentro do caminhão foi constatado que as peças pesaram cerca de 300 quilos.

As peças de queijo, conforme a PMR, estavam armazenadas sem refrigeração, com acondicionamento inadequado e sem documentação fiscal ou sanitária exigida para transporte e comercialização.

Leia Mais

A carga apreendida foi levada para barreira sanitária da BR-050 para inspeção e destinação correta. O caminhão apreendido foi encaminhado para pátio conveniado ao Detran.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) foi acionado para os procedimentos cabíveis.

Tópicos relacionados:

dermg fiscalizacao queijo-artesanal uberaba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay