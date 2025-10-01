Assine
overlay
Início Gerais
EM BELO HORIZONTE

Anvisa determina recolhimento de queijo artesanal contaminado

Foram suspensas a comercialização, distribuição, propaganda e uso de todos os lotes fabricados a partir do último dia 26 de abril

Publicidade
Carregando...
GB
Gabriel Botelho - Correio Braziliense
GB
Gabriel Botelho - Correio Braziliense
Repórter
01/10/2025 19:28

compartilhe

Siga no
x
Em nota enviada ao g1, a Anvisa reforçou que
Em nota enviada ao g1, a Anvisa reforçou que "apenas podem ser manipulados implantes hormonais contendo insumos farmacêuticos ativos (IFA) que já tiveram eficácia e segurança avaliadas pela Anvisa. Ou seja, medicamentos que tem ou já tiveram registro na Agência". crédito: reprodução/tv globo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou nessa terça-feira (30/9) o recolhimento do Queijo Minas Artesanal. Segundo informou o órgão, diversos lotes do alimento continham bactérias causadoras de listeriose e intoxicação alimentar. Foram suspensas a comercialização, distribuição, propaganda e uso de todos os lotes fabricados a partir do último dia 26 de abril.  

Leia Mais

 
 
 
Ver esta publicação no Instagram
 
 
 

Uma publicação partilhada por Anvisa (@anvisaoficial)

Esta, porém, não foi a primeira atitude tomada diante de eventuais problemas com os queijos. "O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento já havia suspendido as atividades do estabelecimento e a Diretoria de Vigilância em Alimentos da Superintendência de Vigilância Sanitária do estado de Minas Gerais publicou a interdição cautelar dos lotes", relatou o órgão, por meio de comunicado. Diferentes lotes do produto carregavam, na própria composição, bactérias Listeria monocytogenes e Staphylococcus coagulase positiva em diferentes lotes do produto.

A listeriose é uma doença com potencial de causar danos gastrointestinais. Além de poder ocasionar febre e dores musculares, pode ainda gerar sintomas inespecíficos em gestantes, como fadiga e dores. A bactéria também é capaz de levar à morte fetal ou parto prematuro. O Staphylococcus coagulase pode causar infecções alimentares.  

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

alimento anvisa saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay