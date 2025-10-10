MG: homem que agrediu a mulher na delegacia é preso em flagrante

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Ivanilton de Souza, suspeito de ameaçar e agredir sua companheira com um chute dentro do distrito policial, encontra-se preso, em flagrante, na Delegacia Especializada de Atendimento a Mulheres (Deam) de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O fato ocorreu na tarde de terça-feira (7/10). Segundo a delegada Mellina Clemente, a mulher procurou a delegacia acompanhada do marido, que a estava forçando a fazer uma denúncia contra sua cunhada.

“Ela foi levada à força, por ele, para a delegacia”, diz a delegada, que conta, ainda, que a vítima e o agressor estavam no andar inferior da delegacia quando tudo aconteceu, mas que foi possível o flagrante, devido ao monitoramento de câmeras, da própria delegacia, que é feito no segundo andar do prédio.

“Os policiais que estavam verificando imagens da delegacia perceberam que o homem estava ameaçando a mulher e, que em determinado instante, ele a chutou. Os policiais desceram e deram o flagrante”, conta a delegada Mellina.

A vítima contou, depois do flagrante, que era constantemente agredida pelo marido, que já chegou, uma vez, a quebrar seu braço. “Além disso, há um constante histórico de agressão de Ivanilton contra a mulher”.

Testemunhas presenciaram as cenas de agressão e foram arroladas. No termo de flagrante, o relato, também, de que Ivanilton aparentava estar embriagado. Ele será transferido para o sistema prisional.

